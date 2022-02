POSSIBILE EVOLUZIONE METEO A 15 GIORNI

L’Alta Pressione continua a dominare la scena meteo climatica di mezza Europa. Fino a qualche giorno fa il perno strutturale era collocato sull’Europa occidentale, mentre nelle ultime ore si è mosso verso le nostre regioni determinando un ulteriore miglioramento del tempo.

Tuttavia la prossima settimana vedrà un indebolimento della struttura o meglio, probabilmente avremo uno spostamento nuovamente in direzione ovest, con conseguente apertura della porta atlantica. Un affondo depressionario di una certa consistenza potrebbe impattare il Mediterraneo, provocando ovviamente un peggioramento.

In tanti ci domandate se sarà una svolta oppure no, la risposta arriva dalle ultimissime interpolazioni modellistiche che sembrano puntare con decisione al rinforzo dell’Alta Pressione nel corso dell’ultima decade di febbraio.

IL METEO A BREVE TERMINE

Siamo in pieno regime anticiclonico, splende il sole un po’ dappertutto eccezion fatta per qualche nebbia o banco di nubi basse. Al mattino fa freddo, le inversioni termiche notturne mantengono le temperature minime su valori pienamente invernali e chiaramente non mancano le gelate.

Ben altro discorso le massime, che al contrario riprenderanno a salire portandosi diffusamente su valori superiori alle medie stagionali.

Uno scenario che ci accompagnerà sino a sabato, giornata in cui inizieremo a percepire i primi tentennamenti anticiclonici a partire dai settori alpini occidentali, a seguire dal Nordovest e dalle regioni tirreniche.

VERSO MARZO

Il peggioramento della prossima settimana potrebbe risultare consistente e di stampo invernale. Affluirebbe aria fredda da nord, sostenendo probabilmente la genesi di un vortice ciclonico proprio sui nostri mari.

Stavolta potrebbero verificarsi fenomeni localmente intensi e diffusi, con calo delle temperature e nevicate sui principali massicci montuosi. Per quanto riguarda le quote dovremo attendere anzitutto che venga confermato l’impianto evolutivo, dopodiché potremo valutare l’intensità dei fenomeni e conseguentemente anche la quota neve.

Successivamente, diciamo dal prossimo weekend, l’Alta Pressione potrebbe riprendere il sopravvento e a quel punto potrebbe essere in grado di condurci tranquillamente verso marzo. Primo mese della Primavera.

IN CONCLUSIONE

Inverno anticiclonico, non c’è che dire, inverno che al momento non sembra in grado di proporre variazioni al tema sostanziali.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.