POSSIBILE EVOLUZIONE METEO A 15 GIORNI

Stiamo per affrontare un peggioramento che almeno per qualche giorno ci consegnerà condizioni meteo climatiche invernali. Piogge, neve, vento, freddo. Non ovunque allo stesso modo, è inevitabile, ma perlomeno vivremo un temporaneo cedimento dell’Alta Pressione.

Alta Pressione che, ormai da dicembre, ha preso letteralmente in mano le redini del tempo. Le cause meriterebbero un ampio approfondimento, in tal sede crediamo sia opportuno concentrare l’attenzione sul trend previsionale rimarcando quanto la struttura anticiclonica sia coriacea e dura da mandare al tappeto.

Non è un caso, infatti, che gli autorevoli centri di calcolo internazionali stiano ipotizzando un ritorno in grande stile del bel tempo. Probabilmente sino ai primi di marzo.

IL METEO A BREVE TERMINE

Inizio settimana che sta confermando l’affondo depressionario nord atlantico e il conseguente approfondimento di un vortice ciclonico secondario sui mari di ponente.

L’ondata di maltempo colpirà maggiormente il Nordovest e le tirreniche. Si sono create le condizioni ideali per la neve a bassissima tra Piemonte, ovest Lombardia, Liguria centro occidentale.

Altrove la quota neve sarà ben più elevata, lungo la dorsale appenninica dovrebbe attestarsi tra gli 800 e i 1200-1400 metri.

ANTICIPO DI PRIMAVERA

Già nella seconda parte della settimana registreremo un netto miglioramento delle condizioni meteo. L’Alta Pressione tornerà a bussare sul Mediterraneo centrale, innescando un periodo di stabilità atmosferica che potrebbe consegnarci un anticipo di Primavera.

Abbiamo dato un’occhiata alle proiezioni termiche, constatando un netto aumento nel corso dell’ultima decade di febbraio. Un rialzo generalizzato, che porterà le temperature su valori decisamente superiori alle medie stagionali.

Se doveste chiederci novità da qui a inizio marzo vi dovremmo rispondere no, al momento non se ne vedono. Tuttavia dovendo dar credito a tutte le tesi evolutive c’è chi ritiene che a cavallo tra fine febbraio e inizio marzo si possano innescare i primi consistenti scambi meridiani. Se così fosse, ovviamente, aria fredda di matrice artica potrebbe spingersi verso sud e quindi anche sulle nostre regioni. Ipotesi, al momento, sicuramente in minoranza.

IN CONCLUSIONE

Inverno che ormai, possiamo dirlo, si avvia verso la conclusione senza che vi siano stati eventi freddi degni di nota.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.