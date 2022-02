POSSIBILE EVOLUZIONE METEO A 15 GIORNI

Visto quanto accaduto sinora è difficile dar peso al possibili cambiamento meteo climatico di metà mese. Considerando che dobbiamo, comunque, fare affidamento sui modelli matematici non possiamo non dirvi che i centri di calcolo americani stanno provando a spingere in direzione di una svolta.

Sarebbe giusto definirlo un tentativo di svolta, anche perché mancherebbero una decina di giorni e sappiamo fin troppo bene che un arco temporale così ampio predica prudenza. Prima, infatti, confermiamo la presenza di un forte Anticiclone che porterà con sé anche aria mite e un conseguente rialzo delle temperature.

IL METEO A BREVE TERMINE

Alta Pressione che sta già iniziando a prendere in mano le redini del tempo, difatti ci aspetta un fine settimana sostanzialmente stabile, tuttavia rispetto a qualche giorno fa potrebbero esserci alcune novità.

Novità dettate dallo sbilanciamento occidentale della struttura anticiclonica che potrebbe favorire lo scorrimento di aria umida lungo il fianco orientale, difatti su alcune regioni – come ad esempio Liguria e Toscana, ma anche sul Tirreno centro settentrionale – potrebbero transitare un po’ di nubi associate a qualche pioggia.

Così come sulle Alpi di confine, dove invece potrebbero verificarsi nevicate. Altrove prevalenti schiarite ma con un po’ di vento sui mari occidentali.

PROVE TECNICHE D’INVERNO

La prossima settimana, invece, dovrebbe proporci una fase iniziale dominata dall’Alta Pressione con sole e temperature in aumento. Attenzione però alle nebbie e alle nubi basse, che dovrebbero riproporsi nelle aree pianeggianti e vallive.

A seguire potrebbe verificarsi un affondo depressionario più ficcante, peraltro sostenuto da aria relativamente fredda di matrice polare. Se così fosse potremmo riassaporare un po’ d’Inverno soprattutto un termini di temperature.

Alcuni modelli, poi, ipotizzando una rotazione anticiclonica che se confermata potrebbe causare il rientro di aria fredda dai quadranti orientali. Ipotesi ben più invernale, ma come scritto in apertura andrebbe confermata nei prossimi giorni.

IN CONCLUSIONE

Inverno che sembra voler provare a riscrivere la seconda metà di febbraio, ma con un Vortice Polare che pare voler raggiungere valori record non c’è nulla di scontato. Tutto potrebbe essere nuovamente cancellato ed è bene saperlo.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.