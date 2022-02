Il meteo su Roma patirà per qualche giorno ancora del vento di tramontana. Le notti saranno fredde, poi col cessare del vento si avranno anche deboli gelate notturne.

Ma da venerdì è atteso un aumento sensibile della nuvolosità e quindi anche la cessazione della possibilità di gelo notturno per inversione termica. Probabilmente si assisterà a un graduale cambiamento delle condizioni meteo che porteranno nel corso del fine settimana le prime piogge.

Il meteo dei giorni successivi sarà incerto, ma ormai non più anticiclonico come lo è stato in precedenza.

Lunedì 28: sereno, ventoso a tratti.

Temperatura da 4°C a 14°C.

Zero Termico: circa 1300 metri.

Martedì 1 marzo: sereno, ventoso a tratti.

Temperatura da 2°C a 12°C.

Zero Termico: circa 1000 metri.

Mercoledì 2: poco nuvoloso.

Temperatura da 1°C a 12°C.

Zero Termico: circa 1100 metri.

Giovedì 3: molto nuvoloso.

Temperatura da 0°C a 13°C.

Zero Termico: circa 1500 metri.

Venerdì 4: nuvoloso.

Temperatura da 7°C a 16°C.

Zero Termico: circa 1500 metri.

Sabato 5: nuvoloso.

Temperatura da 7°C a 16°C.

Zero Termico: circa 1600 metri.

Domenica 6: coperto con pioggia, ventoso a tratti.

Possibilità di pioggia 90% per 2 mm.

Temperatura da 8°C a 14°C.

Zero Termico: circa 1700 metri.

Lunedì 7: molto nuvoloso con pioggia.

Possibilità di pioggia 90% per 4 mm.

Temperatura da 8°C a 15°C.

Zero Termico: circa 1600 metri.

Martedì 8: nuvoloso.

Temperatura da 7°C a 18°C.

Zero Termico: circa 2000 metri.