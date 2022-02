Il meteo su Campobasso, dopo la forte nevicata che si è verificata nel fine settimana, la giornata di lunedì vedrà un miglioramento. Si avranno ancora nubi sparse, tempo ventoso, e probabilmente ancora qualche sprazzo di neve. Ma l’evento meteo nevoso sarà in conclusione.

Le gelate notturne potrebbero mantenere imbiancato per tutta la settimana il paesaggio di Campobasso, in quanto le temperature diurne saranno ancora basse, e oltretutto con un contenuto tasso di umidità, condizione ideale per il mantenimento del manto nevoso. Altro elemento che manterrà innevato il territorio di Campobasso sarà la grande quantità di neve caduta.

Per tutta la settimana non sono attese precipitazioni, il cielo si manterrà in genere poco nuvoloso, e come abbiamo scritto si avranno gelate notturne.

Probabilmente un peggioramento delle condizioni meteo è atteso la settimana prossima, ma a quel punto non più neve ma con pioggia.

Lunedì 28: nubi sparse, molto ventoso a tratti.

Possibilità di neve 70% per 1 cm.

Temperatura da -1°C a 4°C.

Zero Termico: circa 900 metri.

Martedì 1 marzo: nubi sparse, molto ventoso a tratti.

Temperatura da -3°C a 3°C.

Zero Termico: circa 600 metri.

Mercoledì 2: poco nuvoloso, ventoso a tratti.

Temperatura da -2°C a 6°C.

Zero Termico: circa 900 metri.

Giovedì 3: poco nuvoloso.

Temperatura da -1°C a 9°C.

Zero Termico: circa 1500 metri.

Venerdì 4: nuvoloso.

Temperatura da -1°C a 5°C.

Zero Termico: circa 1200 metri.

Sabato 5: nuvoloso.

Temperatura da -1°C a 7°C.

Zero Termico: circa 1000 metri.

Domenica 6: nuvoloso.

Temperatura da -1°C a 10°C.

Zero Termico: circa 1400 metri.

Lunedì 7: nuvoloso.

Temperatura da 3°C a 10°C.

Zero Termico: circa 1600 metri.

Martedì 8: coperto con pioggia.

Possibilità di pioggia 90% per 21 mm.

Temperatura da 3°C a 6°C.

Zero Termico: circa 1700 metri.