I max media hanno dato, danno e daranno ampio risalto alle notizie che giungono dall’Ucraina, attaccata dal Governo della Russia. Purtroppo, potrebbe succedere che durante le dirette vi siano anche immagini cruente, con lo scoppio di bombe e l’uccisione di persone. Pertanto, non avendo noi il controllo di queste webcam distribuite in YOUTUBE, non potremo bloccare le immagini.

La scienza è sempre dalla parte della pace, in quanto l’uomo ha costruito armi sempre più devastanti, più distruttive per la vita e l’ambiente. E solo la scelleratezza, la scaltrezza possono ai giorno d’oggi accettare una guerra in qualsiasi parte del Pianeta.