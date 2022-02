Negli ultimi giorni del 2021 uno sciame sismico ha creato non poco allarme nel Golfo della California. Ci sono stati anche più di dieci forti terremoti in serie ravvicinata, con anche valori oltre i 4 gradi di magnitudo della scala Richter.

La zona più colpita del Golfo si trova a Puerto Peñasco, con epicentro a Sonora. I terremoti però sono stati avvertiti anche nelle zone di San Felipe, nel Golfo della California e a Guerrero Negro, nella Bassa California del Sud.

I terremoti fanno tutti parte di uno sciame sismico partito alle 20:43 nella porzione centrale del Messico del 26 dicembre. La maggior parte degli eventi sismici ha avuto epicentro ad una profondità di 15 chilometri.

Questa zona è piuttosto nota per la frequenza di terremoti che si possono riscontrare e anche per la loro violenza. Il Golfo della California, infatti, si trova a livello della placca del Pacifico. Questa placca è molto studiata e ha un movimento costante verso nord-ovest.

Questa spinta porta allo scontro con un’altra placca, quella nordamericana, causando così numerosi eventi sismici. Oltre a questo, il Golfo Californiano si trova a livello dell’Anello o Cintura di Fuoco, anche questa famosa per la frequenza di terremoti che avvengono.

Tutte queste informazioni non sono state sottovalutate dai sismologi, che adesso stanno studiando gli eventi avvenuti, tenendo conto della storia sismica dei luoghi in questione. Gli eventi sismici vengono quindi sempre attentamente monitorati.

A questo proposito, dal 26 Dicembre e per circa le 24 ore successive, i sismologi hanno posto attenzione allo sciame sismico che è avvenuto, contando fino a più di 11 eventi in meno di un giorno.

Gli scienziati hanno definito l’evento in California come uno sciame sismico in quanto le varie scosse si sono rilevate correlate tra loro, più o meno tutte di elevata intensità. Si parla appunto di sciame sismico.

Diverse sono invece le scosse di assestamento, in genere meno preoccupanti, perché queste ultime sono sempre di minore intensità e vanno ad accompagnare una scossa principale di maggiore intensità rispetto alle altre.

Allarme terremoto ad alta magnitudo

In seguito agli eventi del 26 Dicembre, i sismologi del US Geological Survey (USGS) e l’Ufficio dei servizi di emergenza della California, hanno deciso di emettere un avviso di allarme terremoto per i cittadini della California meridionale.

Questo tipo di sciami fanno salire l’allerta sul possibile innesco di un terremoto nel sud della California, con magnitudo anche superiore a 7.0. Questo sciame però non è una indicazione sicura ad un terremoto di alta magnitudo nella zona sud della California.

Già in passato se ne erano verificati senza che poi l’allarme fosse, fortunatamente, necessario. Altre volte invece il terremoto è avvenuto, senza però che fosse di magnitudo così elevata da causare grossi danni.

Purtroppo i terremoti restano imprevedibili nel tempo e nell’intensità delle scosse. Sicuramente è sempre giusto essere cauti e prendere tutte le possibili precauzioni. Nel frattempo i cittadini della California vengono giustamente allarmati in questi casi, per il rischio che segua un potente sisma.