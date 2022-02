Tante e diverse sono state negli anni le teorie riguardanti la temperatura raggiunta al centro della Terra. Vi è da dire che geologi, scienziati e ricercatori per molto tempo non sono stati affatto concordi sui risultati delle loro ricerche.

Tutte queste informazioni sarebbero importanti dal punto di vista geologico perché permetterebbero di approfondire la tematica della propagazione dei terremoti, oltre che essere d’ausilio allo studio della formazione ed evoluzione del nostro pianeta.

Il cuore della Terra è un nucleo formato da due strati: quello più esterno è composto prevalentemente da ferro, nichel e zolfo allo stato liquido, mentre quello più interno è solido e fatto quasi esclusivamente di ferro.

Stime sulla temperatura del nucleo terrestre

Negli anni ’90 l’osservazione delle onde sismiche e dei tempi di propagazione delle stesse ha permesso agli studiosi di dedurre la pressione all’interno del nucleo terrestre e di replicarne in laboratorio le condizioni. La temperatura al centro della Terra è nell’ordine dei 5000 gradi Celsius.

Di recente però l’utilizzo dei raggi X ha consentito di affinare le misurazioni con maggior accuratezza. I ricercatori sono partiti dal calcolo del punto di fusione del ferro, che nel nucleo è presente sia in forma solida che in forma liquida. Non è stata un’impresa semplice.

Il punto di fusione viene influenzato dalla temperatura ma anche dalla pressione cui il ferro è sottoposto: al variare della pressione, cambia la temperatura di fusione del metallo. Al centro della Terra la pressione è di oltre tre milioni di atmosfere.

Gli studiosi sono riusciti a riprodurre esattamente questa condizione, accorgendosi che per far solidificare il ferro, come accade nel cuore del nucleo, dovevano innalzare la temperatura fino a 6000 gradi.

Questo risultato è superiore di ben 1000 gradi in più rispetto alle precedenti teorie, con un margine di errore di 500 gradi in più o in meno. Per fare un paragone, si tratta della temperatura pari alla superficie esterna del Sole!

Le ultime ricerche hanno evidenziato che il cuore della Terra si sta raffreddando più velocemente del previsto . Gli studi odierni non possono ancora dire con certezza quanto tempo ci vorrà prima che la Terra di raffreddi.