Il 22 febbraio 2022 è un giorno assolutamente particolare. La data 22 02 2022 ha infatti la caratteristica di essere palindroma, cioè simmetrica. Può essere letta specularmente, sia da sinistra a destra che al contrario, mantenendo il medesimo significato e risultando quindi identica.

Si tratta di un evento raro, anche se in questo secolo si è già verificato altre quattro volte ed abbiamo avuto diversi eventi recenti. Le date palindrome con cui abbiamo avuto a che fare sono state il 12-02-2021, il 02-02-2020, il 21-02-2012 ed il 10-02-2001.

La data di oggi non solo è palindroma, ma presenta anche una singolare ripetizione del numero 2. A proposito del 2, a inizio mese di febbraio abbiamo anche avuto un’altra data singolare, quella del 2-2-22 anche se non propriamente una data palindroma.

Quella odierna del 22-02-2022 è però l’ultima data palindroma fino al 2030, quindi in qualche modo assume una veste di particolare rilievo. In questo secolo ci saranno altre 21 date palindrome e l’ultima sarà addirittura bisestile (29-02-2092). Nel prossimo secolo avremo 31 date palindrome.

Successivamente non ci saranno più altre date palindrome e si dovrà addirittura aspettare il terzo millennio, dopo l’anno 3000: la prima sarà il 10 marzo del 3001, cioè il 10/03/3001. La questione delle date palindrome sarà quindi assente per svariati secoli.

Il termine palindromo viene dall’unione di due parole del greco antico “palin”, che significa “indietro”, e “dramein”, correre. Comunemente indica una sequenza di caratteri, in questo caso numeri, che, letta al contrario, non varia minimamente.

Quello dei palindromi è un gioco molto antico, che si usa anche con le parole e con le frasi, nel caso in cui possano essere lette anche in senso inverso. Ad esempio le frasi “amori di Roma”, oppure “i topi non avevano nipoti” possono essere lette anche al contrario. Fate un po’ la prova e vedrete.