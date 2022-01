È stata dichiarata come bomba meteo quella che ha interessato la parte nordorientale degli Stati Uniti d’America. Stavolta è stata interessata da una tempesta del tutto normale come intensità la città di New York, dove comunque sono caduti circa 30 cm di neve con temperature largamente sottozero.

Ma è soprattutto più a nord, verso la costa e sulla città di Boston che si è abbattuto un vero proprio uragano, con vento che ha raggiunto i 150-180 km/h, con temperature sottozero e forti nevicate. L’ufficio meteo di Boston ha dichiarato una nevicata di 60 cm circa. Si tratta della seconda nevicata più intensa mai registrata nel corso del mese di gennaio, e della settima nevicata più abbondante di sempre.

La costa di Boston è stata interessata da un’alta marea che ha invaso le abitazioni, e poi con l’abbassarsi della temperatura l’acqua affluita è diventata ghiaccio. Le immagini dal drone sono eloquenti e particolarmente suggestive.