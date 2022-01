La vasta area metropolitana di Amman è stata investita da un insolito evento meteo, non tanto per le nevicate, che sporadicamente, ogni inverno si mostrano nella città posta tra i 900 e 1100 metri di quota, ma a soli 31° Nord, ove il clima non è di certo caratterizzato da inverni nevosi.

Ebbene, la tempesta che abbiamo visto gli scorsi giorni in Grecia e Turchia ha raggiunto anche Amman, con la caduta di svariate decine centimetri di neve. Anche qui ci sono stati grossi disagi, black out, blocchi della circolazione stradale.