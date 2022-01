Nel Kentucky si stanno abbattendo tempeste di neve dopo gelicidio che si era verificato in precedenza, rendendo le strade estremamente viscide è particolarmente pericoloso. Centinaia di incidenti si sono verificati nelle ultime 24 ore, e nell’area in vigore uno stato di allerta meteo piuttosto severo. Le autorità invitano i cittadini a mettersi in viaggio solo ed esclusivamente per estrema necessità.