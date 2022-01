Stiamo cercando di capire quale sarà l’esito della possente colata artica dei primi di febbraio. Sarà fondamentale riuscire a portare a casa almeno un risultato: il freddo. Sì, perché se vogliamo che l’Inverno sia in grado di farsi strada sul Mediterraneo il quadro meteo climatico deve cambiare rapidamente.

Il Vortice Polare, come ben saprete, sta mettendo i bastoni tra le ruote a una stagione che inizialmente aveva tutti i presupposto per lasciare il segno. C’è chi si sta rassegnando all’idea che possa risolversi in un nulla di fatto, noi dal canto nostro non vogliamo alzare bandiera bianca anche perché stiamo osservando dinamiche del Vortice Polare particolarmente interessanti.

Un Vortice Polare come detto estremamente vivace, tant’è che sul Circolo Polare Artico si sta accumulando una enorme massa d’aria gelida e in occasione della prossima irruzione chi verrà colpito avrà modo di saggiare le caratteristiche dell’aria in arrivo. Fatto sta che siamo ancora convinti che nel mese di febbraio possa esserci spazio per un evento invernale in grande stile.

Si potrebbe andare incontro a una prematura dipartita del Vortice Polare, ovvero a quello che in gergo tecnico prende il nome di split. Sì, perché girando a mille – come sta facendo – rischia seriamente di andare fuori giri.

Ecco quindi che la situazione potrebbe cambiare, pesantemente, in men che non si dica. Ci aspettiamo sorprese, già dalla prossima settimana, ma soprattutto ci aspettiamo delle variazioni modellistiche che potrebbero lasciare a bocca aperta. Comunque vada abbiamo la necessità di un ritorno alla normalità stagionale perché quel che sta succedendo ha davvero poco o nulla di normale.

Non in Italia, non sull’Europa centro occidentale. Ma neppure in Grecia e Turchia, laddove il freddo sta colpendo duro e laddove le nevicate stanno assumendo proporzioni storiche. Chissà che l’anomalia non possa cambiare rotta, a quel punto potrebbero essere davvero dolori.