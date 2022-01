Non avevamo dubbi. Febbraio, come spesso capita, potrebbe rivelarsi il mese più invernale di tutti. Anzitutto dobbiamo dirvi che l’attuale posizionamento dell’Alta Pressione potrebbe rivelarsi essenziale nell’incentivare determinate dinamiche meteo climatiche.

Un paradosso? Assolutamente no. L’attuale collocazione sta favorendo un costante afflusso d’aria fredda sull’Europa orientale e sul comparto asiatico. Uno degli ingredienti fondamentali per la maturazione dell’Anticiclone Russo-Siberiano è proprio questo, ovvero un considerevole afflusso d’aria gelida in quella direzione.

Ricordate cosa scrivemmo i giorni scorsi? Occhio alle sorprese, occhio in particolare all’Anticiclone termico perché potrebbe avere ripercussioni importanti sull’andamento del prossimo mese. Se sarà così lo si dovrà proprio all’attuale configurazione barica che benché penalizzante in mezza Europa – laddove dominano sole e temperature superiori alla norma – potrebbe tornarci utile tra qualche settimana.

Ma al di là dell’apporto più o meno consistente dell’Alta russa dovremo prestare attenzione ai prossimi accadimenti. Come ben saprete, infatti, si sta ragionando sull’eventuale bolide artico d’inizio mese.

Una novità non da poco, seppur in un contesto di Vortice Polare forte e condizionante. Paradossalmente tale scenario potrebbe essere figlio dell’attuale condizione del Vortice stesso, che con una delle sue pulsazioni potrebbe facilitare un temporaneo rilassamento del getto d’alta quota innescando la discesa di una massa artica enorme.

Considerate un elemento: trattandosi di Vortice Polare forte le masse d’aria provenienti dal Circolo Polare Artico potrebbero risultare particolarmente fredde. E’ ciò che si evince dalle ultimissime proiezioni modellistiche, ovvero un’irruzione coi fiocchi che se confermata potrebbe innescare nevicate diffuse a bassissima quota.

Alla fin dei conti Febbraio potrebbe risultare il mese più proficuo in termini di irruzioni fredde. L’Italia potrebbe rappresentare uno degli obbiettivi principali, sin dalla prossima settimana.