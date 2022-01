I Cambiamenti del Clima stanno causando condizioni meteo estreme in Uganda. Ci troviamo in Africa, ed il servizio meteo locale ha attivato un livello di attenzione per gli eventi meteo estremi.

Qualche giorno fa una provincia ugandese è stata interessata da una terribile grandinata, e ben 27 edifici scolastici (strutture in genere di qualità mediocre) sono stati danneggiati. Alcune scuole sono state abbattute dal maltempo (ai primi di dicembre, con uno studente ucciso sotto le macerie), altre si sono ritrovate senza il tetto, e gli studenti seguono le lezioni all’aperto.

Ci riferiamo soprattutto al distretto di Sironko dopo che 27 scuole sono rimaste senza il tetto recentemente spazzato via dalla grandinata nella zona qualche giorno fa.

Il direttore degli studi della scuola elementare Soola di Sironko, ha rivelato che una grandinata ha spazzato via i tetti di 5 aule alla fine di quest’anno e gli sforzi per farli riparare non hanno avuto successo. Il parlamentare di Isaiah Sasaga Budadiri East ha confermato che oltre 27 scuole sono state colpite e sono temporaneamente inagibili.

Ma cosa succede? I temporali, complice il calore elevato, stanno assumendo intensità distruttiva in varie parti del Paese.

Almeno 3000 sono le persone sfollate per i temporali che si sono avuti a dicembre.

I temporali hanno causato anche alluvioni lampo, oltre che grandine, fortissime raffiche di vento e tornado. Ci sono stati anche smottamenti stradali.

Nel 2021 ben 351.242 persone hanno subito danni dal maltempo, e quindi si calcola almeno 54.688 ne subiscono i disagi famiglie, molto spesso dovendo abbandonare la loro abitazione danneggiata.