Una nuova escalation di tornado tipici della stagione primaverile si stanno abbattendo, e si sono avuti nelle ultime ore, nelle grandi pianure nordamericane. Al momento non abbiamo notizie di vittime, d’altronde l’evento meteo è avvenuto qualche ora fa, ed è stato ripreso dagli abitanti con numerosi video e foto che sono stati pubblicati sui social network.

Come noto, le previsioni meteo in quella parte degli Stati Uniti sono particolarmente accurate nella previsione di tornado, pertanto la popolazione è stata immediatamente avvisata con le varie sirene che hanno suonato per ore avvertendo del rischio imminente.

Le grandi pianure americane continuano ad essere investite dal caldo record, e gli scorsi giorni, soprattutto nel periodo natalizio sono stati raggiunte temperature mai toccate in precedenza in quel periodo dell’anno. E tutto questo calore da energia allo sviluppo, durante il transito di fronti perturbati provenienti dalle montagne rocciose, di tempeste dalle apparenze di tarda primavera.

E ora si teme invece una novità che potrebbe essere invece tutt’altra cosa rispetto al caldo, e ciò entro metà mese, quando un blocco d’aria gelida proveniente da nord potrebbe portare un’ondata di gelo proprio da queste parti, dove la temperatura si abbasserebbe probabilmente anche di 40 °C.