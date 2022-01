Torniamo a quanto accaduto in Arabia Saudita, con la neve scesa abbondante a Capodanno in un’area montagnosa del nord-ovest del paese. La provincia di Tabuk è stata imbiancata e le immagini di quanto successo hanno fatto il giro del mondo.

Freddo e neve da queste parti non sono certo di casa, ma su quella zona montagnosa non è certo un evento raro. A colpire è stata l’intensità del fenomeno, visto che non è stata solo una spolverata ma si sono avuti accumuli anche importanti.

L’evento meteo possiamo considerarlo come l’altra faccia della medaglia rispetto al poderoso e anomalo anticiclone che ha abbracciato oltre mezza Europa. Questo potente campo di alta pressione ha fatto risalire aria eccezionalmente calda soprattutto sulle nazioni centro-occidentali del Continente.

Lungo il bordo orientale dell’anticiclone è continuata invece a scendere aria molto artica a più riprese verso la Russia e la zona del Mar Nero. Parte di questo flusso freddo è sprofondato molto a sud, tanto da coinvolgere l’area del Medio Oriente con le nevicate che hanno ammantato le montagne dell’Arabia.

La zona di Jabal Al-Lawz è stata la più colpita della provincia di Tabuk. Da queste parti la neve è attesa con trepidazione ogni anno. Non sempre arriva ed è raro arrivi con questa intensità. Per tale ragione, l’area interessata è stata presa d’assalto dagli abitanti attorno che non vedono mai neve a bassa quota.