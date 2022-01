Meteo avverso in Grecia, rovesci di neve si sono verificati anche sulla città di Atene. La foto che vediamo e di repertorio, ma le previsioni meteo per le prossime quarantott’ore danno la possibilità di neve diffusa anche nel Peloponneso, sino alle coste compresa Atene.

Un’ondata di gelo sta interessando la Grecia, stamattina diverse località delle zone interne hanno raggiunto valori inferiori anche in -10 °C. Ma il gran freddo è ancora in arrivo da nord, e come detto tenderà ad intensificarsi generando una forte fase fredda che raggiungerà anche le isole greche. La neve ad Atene ed in Grecia, non è divenuta un evento raro come in Italia, anche se pur qui sono calati gli eventi, non c’è stato quell’annullamento di fenomeni come da noi.

Non è da escludere che la neve possa cadere anche a livello del mare nel Mar Egeo, ricoprendo le famose isole meta durante la stagione estiva di vacanze di tantissimi italiani.

Come noterete, le ondate di gelo continuano ad interessare l’emisfero settentrionale nonostante il cambiamento climatico. Per l’Italia c’è un blocco anticiclonico che ostacola ormai con persistenza, quasi tutti gli inverni, l’avvento di ondate di gelo e soprattutto di nevicate come avveniva in passato.

Non tutto questo, però secondo gli scienziati è imputabile ai cambiamenti climatici, in quanto in Europa, soprattutto sulla parte centrale occidentale si è manifestato un aumento della temperatura quasi inspiegabile, molto superiore ad altri continenti.

Alcuni studi sospettano che ciò derivi da fluttuazioni del clima che si sommano ai cambiamenti climatici dovuti alle attività umane, ovvero il noto Global Warming che sta facendo salire la temperatura del nostro Pianeta.

Peraltro, la scienza sta diffondendo numerose pubblicazioni dove spiegano che il riscaldamento dell’Artico potrebbe innescare gigantesche ondate di gelo nei prossimi anni. Ma queste si stanno già verificando in varie parti del nostro emisfero.