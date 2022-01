Un’ondata di gelo e neve ha sferzato l’area balcanica con meteo avverso per le tormente di neve localmente eccezionali che hanno sepolto anche Atene. Il flusso gelido è poi sprofondato molto a sud, fino a raggiungere le aree del Medio Oriente affacciate sull’est del Mediterraneo.

Rovesci di neve fino a quote localmente molto basse sono giunte in Siria, in Libano, in Giordania ed Israele. La neve ha raggiunto le strade di Gerusalemme e del centro storico della città, raggiungendo in alcuni casi, secondo il servizio meteorologico locale, altezze tra i 15 ed i 20 centimetri.

Inizialmente la neve è stata solamente coreografica. Successivamente, con l’intensificazione dei fenomeni e l’ulteriore calo termico, la neve si è depositata al suolo con accumulo importante. La neve è arrivata copiosa nella tarda serata di mercoledì 26 gennaio 2022.

La Città Santa è stata ricoperta da una coltre bianca suggestiva, che ha regalato uno scenario mozzafiato. Tanti cittadini si sono radunati immortalando l’evento alla Porta di Damasco, una delle entrate che conduce alla Città Vecchia.

Nel video possiamo apprezzare la nevicata, un evento raro ma non troppo, anche perché Gerusalemme è situata ad oltre 700 metri di altezza sopra il livello del mare. L’ultima vera nevicata, su Gerusalemme, risale al gennaio 2013, ma fiocchi si ebbero anche nel 2019.

Un evento molto importante, con accumuli davvero notevoli, risale al grande inverno del 1992, quando sulla città cadde addirittura più di 1 metro di neve fresca. Quello fu davvero un evento straordinario che paralizzo la città Santa, con disagi per giorni.