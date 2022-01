In Argentina la circolazione atmosferica continua ad essere bloccata in modo anomalo. Per intenderci, non ci sono variazioni significative, e in questa fase è il caldo estremo a interessare ampie aree del Paese, specie nelle Pampas, ed in genere le aree interne, con temperature anche di oltre i 45°C.

Si è formato quel tipico anticiclone che vediamo anche in Europa d’Estate, il quale comprime l’aria nei bassi strati, surriscaldandola.

Tuttavia, in talune aree si sviluppano condizioni di instabilità che poi sono causa di temporali devastanti, in particolare associati a grandine di grosse dimensioni, vento di tempesta, nubifragi.

In Argentina interna milioni di ettari di terreno sono coltivati, ed il meteo estremo compromette i raccolti. E se contro il caldo poco si può fare, per la grandine, il servizio meteo dispone di una flotta di aerei antigrandine, che quotidianamente bombardano le nubi con razzi (missili) contenenti sostanze che dovrebbero frantumare i grossi chicchi di grandine, o attenuare l’intensità delle tempeste. Tali pratiche sono diffuse in molte nazioni del Mondo.

Ma torniamo al caldo, questa condizione meteo è comune d’estate durante un evento di La Niña come quello in atto, che favorisce situazioni ideali per il verificarsi delle ondate di calore anche da record in Argentina.

Le proiezioni prospettano un cambiamento del tempo temporaneo nella regione di Buenos Aires, con un calo del caldo. Mentre, potrebbe nuovamente intensificarsi l’instabilità atmosferica nell’ovest, in prossimità della catena delle Ande, da dove poi si vanno ad innescare verso le pianure i terribili temporali.

Tra le province maggiormente colpite dai temporali c’è quella di Mendoza, dove si concentra un’area ad elevata attività agricola, che costantemente viene monitorata per il sempre alto rischio di temporali con grandine. Da qui ogni giorno partono aerei per bombardare le nubi.