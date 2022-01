Insolite piogge per la stagione, grandinate isolate e basse temperature diurne caratterizzato tutto il nord dell’India, e le previsioni meteo sono pessime per almeno i prossimi sette giorni, per effetto di due perturbazioni che potrebbero interessare l’India nord-occidentale e centrale. Esse richiamano aria fredda da nord della catena dell’Himalaya, ove in questi giorni le temperature sono scese a circa -50°C (Mongolia).

Secondo il Dipartimento meteorologico indiano sono probabili nevicate da diffuse a moderate anche sulla regione occidentale dell’Himalaya. In particolare, c’è maltempo nell’area di Jammu, Kashmir e in Ladakh. Nevicate anche nell’Himachal Pradesh e nell’Uttarakhand.

Maltempo, con pioggia a bassa quota nel Punjab, Haryana, Chandigarh, Delhi, nel nord del Rajasthan, nell’Uttar Pradesh occidentale e nel Madhya Pradesh occidentale.

Un’intensa perturbazione interesserà un’ampia area dell’India nordoccidentale da domani giovedì 6 gennaio, con una circolazione ciclonica che potrebbe formarsi nel Rajasthan sudoccidentale venerdì. Tali fenomeni sono insoliti quest’anno per eccessiva frequenza.