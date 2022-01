Tempeste di neve si sono verificate sulla parte orientale del Mediterraneo, essenzialmente nelle aree interne. Il tutto in attesa di una nuova irruzione d’aria fredda che sta giungendo proprio in queste ore, associata a nuove tempeste di neve. Gli scorsi giorni nevicate eccezionali si erano avute soprattutto in Turchia.

L’anticiclone che sta interessando l’Europa sospinge verso nord le perturbazioni oceaniche, che una volta raggiunto il Mar glaciale Artico, si tuffano verso sud, interessando con forti nevicate tutta la Russia e l’Europa orientale, per poi raggiungere le regioni del Mar Nero dove soprattutto nei versanti settentrionali della Turchia accumulano enormi quantità di neve.

Come dicevamo, la neve è giunta ancora molto a sud, anche in aree dal clima estremamente secco. La neve è caduta anche a Gerusalemme. Ma il maltempo, con nevicate si porta poi anche verso il nord dell’Arabia Saudita, con nevicate in pieno deserto. Le perturbazioni continuano ad interessare paesi come il Pakistan, l’Iran e poi l’India settentrionale, dove si verificano condizioni di maltempo persistente, con basse temperature che stanno dando luogo a nevicate insolite.

Una rara bufera di neve ha colpito la Turchia meridionale, intrappolando migliaia di veicoli su un’autostrada. Tre bambini hanno perso la vita in tutta la regione a causa delle temperature rigide in Siria. Freddo insolito in Libano e Giordania. In Libano, di recente si sono abbattute piogge torrenziali.