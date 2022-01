L’irruzione di aria artica ha causato innumerevoli cadute di grandine e neve a grani sulle strade francesi, creando soprattutto nella regione parigina svariati incidenti stradali.

La caduta di grandine ha prodotto ideali condizioni per i diversi tamponamenti a catena sulle strade di Yvelines nella giornata di domenica 9 gennaio 2022, dove si sono avuto in meno di un’ora di distanza l’uno una serie di gravi incidenti, in specie nelle grosse autostrade A11 e la A10, che sono importanti autostrade dell’hinterland metropolitano parigino.

Da segnalare anche numerosi incidenti stradali isolati, il tutto nonostante gli automobilisti abbiano l’obbligo di avere gomme invernali.

Gli incidenti sono avvenuti a fine mattina di domenica, entrambi a seguito di forti grandinate che hanno ricoperto in pochi attimi il piano stradale, rendendolo sdrucciolevole. Nel primo incidente stradale c’è stata persino una vittima, un giovane di 30 anni. I giornali locali segnalano anche diversi feriti di cui anche alcuni gravi.

Un altro grosso tamponamento che ha coinvolto decine di auto e camion è avvenuto un’ora dopo, in un’altra autostrada attorno a Parigi, sempre a seguito delle forti cadute di grandine. Anche in questa circostanza ci sono stati dei feriti.

Tutti i feriti sono stati trasportati d’urgenza in elicottero negli ospedali di Parigi.

Tuttavia, si è trattato di grandine sottile, per certi versi innocua se raffrontata con quella che si abbatte d’estate durante i forti temporali, che sempre con maggior violenza interessano la Francia, che è uno degli Stati d’Europa che sta subendo il maggior cambiamento del clima. Eppure, una grandinata improvvisa come quella avvenuta è in grado di mandare in tilt autostrade di primaria importanza, ciò probabilmente anche per l’alta velocità che hanno tenuto i responsabili, nonostante la presenza di ghiaccio sull’asfalto.

In merito al cambiamento del clima, evidenziamo i record di temperatura toccati qualche estate fa, che non sono particolarmente dissimili a quelli italiani e spagnoli o greci, che però si trovano molto più a sud, e non influenzate al pari dall’alta pressione africana. Citando i 43°C di Parigi centro città, evidenziamo la più alta temperatura registrata nel Pianeta a pari latitudine. Un evento meteo straordinariamente grave.

Nel semestre caldo dell’anno 2021 c’è stata una stagione grandinigena irregolare, che è stata contraddistinta da una successione di periodi di scarsi eventi, specie in Primavera, quando ci sono state però insolite ed eccezionali ondate di freddo, mentre i mesi estivi hanno visto eccezionali grandinate, con chicchi anche con dimensioni gigantesche.

Grandine fin sino ai 10 cm di diametro è stata osservata anche nella regione dell’hinterland di Parigi.