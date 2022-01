Una tempesta di grandine, con clima insolitamente freddo sono stati osservati nel deserto egiziano, in località Mathana e Matrouh.

La grandine ha ricoperto abbondantemente quell’area di deserto, con chicchi di medie dimensioni. La temperatura si è abbassata sensibilmente. La zona è stata interessata dalle propaggini di quell’ondata di maltempo che ha investito l’Europa orientale, con le note nevicate tra Turchia e Grecia.

Quest’anno un’altra grandinata, ma stavolta piuttosto diffusa, si è avuta in dicembre in molte località egiziane, tanto che le autorità avevano anche imposto la chiusura temporaneamente delle scuole per condizioni meteo avverse.

Credit foto Nasser Boujdiba Chtouri