E’ un’ipotesi presa in considerazione dal più autorevole dei modelli previsionali, ovvero dall’europeo ECMWF. Ipotesi che, se confermata, potrebbe spalancare le porte a uno peggioramento meteo dal sapore invernale.

Cosa potrebbe accadere? L’Alta Pressione, ben posizionata sull’Europa centro occidentale, potrebbe lasciarsi sfuggire un impulso d’aria fredda proveniente dal Circolo Polare Artico. Freddo che, entrando sul Mediterraneo, potrebbe generare un vortice depressionario secondario.

L’arco temporale è ampio, tenete conto che si parla del prossimo fine settimana. Ciò, ovviamente, porta alla prudenza anche perché al momento è l’unico centro di calcolo che prende in considerazione una variante di quel genere. Gli altri centri, per farla semplice, continuano a battere sulla tenuta dell’Alta Pressione, Alta Pressione che tra l’altro potrebbe accompagnarci verso la prima settimana di febbraio.

Dobbiamo considerare tutti gli scenari proposti, anche perché nei giorni scorsi tale ipotesi è stata mostrata anche da altri centri di calcolo internazionali. Per poi, puntualmente, essere cancellata.

Fatto sta che qualora dovesse verificarsi l’ingresso del freddo potremmo assistere a una fase invernale inaspettata. Le temperature, considerando che potrebbe trattarsi di una massa d’aria proveniente dall’Artico, si manterrebbero pienamente invernali e laddove dovessero verificarsi precipitazioni potrebbero assumere carattere nevoso a bassa quota.

La collocazione del vortice, ovviamente, andrà eventualmente discussa nel momento in cui arrivassero i dovuti riscontri. Probabile, stante le attuali mappe, un posizionamento tirrenico ed ecco che quindi le regioni soggette a fenomeni sarebbero quelle occidentali.

Concludiamo ribadendo come si tratti di ipotesi minoritaria, in quale tale andrà valutata col giusto distacco. Dovesse prevalere l’Anticiclone non ci si dovrebbe stupire, d’altronde stiamo parlando di una figura enorme i cui effetti potrebbero persistere per un lungo periodo.