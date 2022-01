L’alta pressione, che ancora protegge l’Italia, è ormai agli sgoccioli con meteo destinato ad un cambiamento ormai imminente. Un nuovo fronte freddo avanza rapidamente dal Nord Europa, sospinto da un cospicuo afflusso d’aria fredda artica.

Questa discesa perturbata segue una traiettoria ben più occidentale rispetto alla precedente, con l’anticiclone che verrà pertanto sradicato dal Mediterraneo Centrale. Il campo anticiclonico si ritirerà più ad ovest, spianando la strada all’affondo del fronte freddo alle nostre latitudini.

L’inverno è quindi pronto ad andare alla riscossa, dopo la tregua degli ultimi giorni che ha visto imporsi l’anticiclone. Tuttavia la prevista irruzione fredda dovrà confrontarsi con la resistenza dell’anticiclone, che potrebbe deviare il grosso del flusso artico verso l’area balcanica.

La parte avanzata della perturbazione si addosserà alle Alpi mercoledì, mentre un temporaneo richiamo di correnti umide sud-occidentali innescherà un peggioramento prefrontale più attivo lungo le regioni tirreniche. Avremo così nubi e prime piogge.

Il fronte freddo principale transiterà poi al Centro-Sud, dopo aver saltato il Nord, a cavallo fra giovedì e venerdì. Se l’evoluzione sarà confermata, le regioni che più risentiranno del peggioramento saranno quelle adriatiche e meridionali, dove più si attarderà l’instabilità.

Il calo termico sarà l’aspetto meteo più saliente, per l’afflusso delle correnti fredde d’origine artica al seguito del fronte. Le temperature crolleranno quindi su valori anche sotto media ed il raffreddamento sarà più avvertito nei valori massimi.

Il flusso artico entrerà maggiormente nel vivo venerdì ed in questo frangente ci attendiamo la possibilità di nevicate anche a quote molto basse su alcuni settori appenninici delle regioni centrali adriatiche. Successivamente, il freddo dilagherà in modo più deciso anche al Sud Italia.