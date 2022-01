Correnti dai Balcani interessano l’Italia, portando meteo invernale specie sui versanti orientali e al Sud, con qualche spruzzata di neve fino in collina. Aria ancor più rigida è attesa giungere a cavallo fra domenica e l’inizio di settimana, in modo più rilevante rispetto a quanto previsto in precedenza.

Questo nucleo freddo potrà incentivare qualche nevicata più organizzata anche a quote molto basse. L’instabilità potrebbe essere in particolare innescata dal cosiddetto fenomeno dell’ASE (Adriatic Snow Effect) o ASES (Adriatic Sea Effect Snow). In tal modo si avrebbe lo sviluppo di nubi e rovesci innescati dall’impatto dell’aria fredda con il mare.

Il fenomeno meteo in questione attiene a quel meccanismo per il quale l’arrivo di freddo intenso nei bassi strati, dovuto a masse d’aria artica continentale, tende a provocare marcata instabilità quando scorre sulla superficie marina ben più temperata.

Ciò favorisce rovesci nevosi anche intensi lungo la costa, soprattutto quando l’Adriatic Sea Effect Snow si verifica in coincidenza d’irruzioni d’aria gelida. Tale fenomeno ha delle similitudini con quello che avviene sui Grandi Laghi Americani, dove esiste il famoso “Lake Effect Snow”.

Le possibili nevicate indotte dall'”Effect Snow”

Entrando nell’evoluzione meteo attesa per i prossimi giorni, le nevicate derivanti dall’ “effetto Adriatico” potrebbero palesarsi in modo più evidente a partire dalle prime ore di lunedì, momento nel quale arriverà un nucleo d’aria più fredda, in parte continentalizzata, dai Balcani.

Rovesci si potranno verificare tra Abruzzo, Molise, Puglia, addentrandosi anche sull’entroterra dove interagiranno con i rilievi appenninici. I fenomeni risulteranno nevosi a tratti fino in pianura, specie durante le fasi più intense. Eventuali fioccate di neve sin sulla costa causeranno solo coreografia, nel senso che non sono attesi accumuli.

Le precipitazioni in genere non saranno significative, se non a carattere del tutto isolato, vista la loro distribuzione molto a macchia di leopardo. L’aria sarà fredda, ma non così gelida come capitato in altre occasioni dove le nevicate da Adriatic Effect Snow sono risultate ben più imponenti e spettacolari.