Il lungo periodo dominato dall’anticiclone è giunto al termine, con meteo in deciso peggioramento per il transito di una perturbazione nord-atlantica. La pioggia torna a bagnare l’Italia e ricompaiono le nevicate sui rilievi, dopo giorni di caldo fortemente anomalo in quota.

La perturbazione è seguita da un deciso afflusso d’aria fredda dal Nord Europa, che contribuirà a dar manforte al vortice depressionario che si è scavato sui mari italiani. Il brusco calo termico riporterà l’inverno alla ribalta, con calo termico esaltato dall’intensa ventilazione.

Il deciso raffreddamento contribuirà a riportare la normalità climatica sull’Italia, in quello che dovrebbe essere il periodo più rigido dell’anno. Il cambio si avvertirà particolarmente, visto che ci siamo abituati al clima molto mite e anomalo dell’ultimo periodo.

La quota neve calerà sino a livelli collinari, se non localmente a bassa quota prima sulle Alpi e poi anche sulla dorsale settentrionale appenninica. I fiocchi scenderanno a quote piuttosto basse soprattutto durante i fenomeni più intensi.

L’impulso artico dilagherà su tutta Italia entro l’Epifania, che vedrà quindi meteo dal sapore invernale un po’ ovunque. Le temperature caleranno anche al Sud e si assesteranno ovunque su valori nella media, se non lievemente al di sotto della norma.

Questa svolta invernale si protrarrà per il resto della settimana, con l’Italia che resterà esposta ad altri impulsi freddi e instabili settentrionali tra il 7 e il 9 gennaio. Il meteo manterrà connotati invernali soprattutto al Centro-Sud, con il transito di un fronte freddo più organizzato nella giornata di domenica.

La circolazione fredda continuerà per l’inizio di settimana, con ulteriore instabilità tra le regioni adriatiche e il Sud. Tuttavia da ovest si affaccerà di nuovo l’anticiclone euro-atlantico, che potrebbe invadere l’Italia nei giorni successivi riportando l’inverno in una nuova crisi.