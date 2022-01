Un esteso anticiclone è stato protagonista incontrastato del meteo d’inizio anno, ma ora la situazione volge verso un cambiamento. Il campo anticiclonico è in ulteriore indebolimento e le prime infiltrazioni umide sono responsabile delle nubi anche compatte che interessano parte dell’Italia, specie le aree tirreniche.

L’alta pressione sta progressivamente cedendo ed in modo definitivo, con meteo che si appresta a peggiorare a causa dell’approssimarsi di una perturbazione più organizzata. Il fronte è legato ad un’ondulazione ciclonica legata all’esteso vortice con perno collocato sul Mar di Norvegia.

Questa vasta area depressionaria convoglia aria molto fredda di matrice artica, che sta facendo rotta sulle Isole Britanniche e tenderà poi ad affondare fin sulla Francia e la Penisola Iberica. Questo flusso freddo sospingerà la perturbazione attesa irrompere sull’Italia nella giornata di mercoledì.

L’ingresso perturbato sarà preceduto dall’intensificazione del flusso umido prefrontale, con piovaschi più presenti su parte del versante tirrenico e del Nord Italia. Il guasto entrerà nel vivo a cavallo fra il 5 ed il 6 gennaio, con lo sviluppo di un minimo secondario sui mari italiani.

Fase più fredda invernale

Ci attende un deciso rimescolamento dell’aria, dopo tanti giorni d’aria stagnante con nebbie ed elevato inquinamento sulle pianure. Il fronte perturbato riporterà le piogge e la neve a partire dalle Alpi, poi il giorno dell’Epifania il carico di precipitazioni si sposterà verso il Centro-Sud.

L’aria fredda, al seguito del fronte, determinerà inoltre un netto calo delle temperature da nord a sud. Le nevicate avranno modo di cadere a tratti fino a quote collinari anche lungo l’Appennino. Non mancheranno occasionali fiocchi a bassa quota nelle prime ore dell’Epifania in Emilia.

Il raffreddamento riporterà l’inverno, ma non si prevede nulla di buono nemmeno negli ultimi giorni della settimana. Altre due perturbazioni transiteranno nel corso del weekend, colpendo probabilmente in modo più diretto il Centro-Sud, in un contesto mediamente freddo e con altra neve in Appennino.