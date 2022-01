Alta Pressione sul punto di abbandonare le nostre regioni. Non totalmente, forse non definitivamente, ma la seconda parte della settimana proporrà scenari meteo climatici pienamente invernali.

Sì, perché aria fredda proveniente dal Circolo Polare Artico andrà in rotta di collisione coi vicini Balcani e l’Italia verrà lambita a più riprese. Peraltro, giusto evidenziarlo, sembra trattarsi di un primo importantissimo step in vista di un cambiamento ancor più marcato a cavallo tra fine Gennaio e inizio Febbraio.

Su quest’ultimo punto focalizzeremo altri approfondimenti, ora è bene concentrarsi sul breve termine perché in realtà la situazione è destinata a mutare fin dalle prossime 24 ore. Sì, perché mercoledì sera dovrebbero esserci i primi fenomeni tra Liguria e Toscana, fenomeni innescati dall’approfondimento di un minimo ciclonico secondario sul Mar Ligure. Tale struttura sarà la risposta all’ingresso d’aria fredda sul Mediterraneo, destinato a proseguire nelle giornate successive.

Le precipitazioni scivoleranno verso il Centro Sud, anche se si tratterà di fenomeni irregolari con nevicate sui rilievi. Da giovedì, invece, il freddo inizierà a farsi sentire per davvero e le temperature caleranno rapidamente, consegnandoci un weekend pienamente invernale.

Saranno valori termici propizi a nevicate a quote collinari, ma per quanto riguarda i fenomeni vi sono ancora non poche incertezze. Con ogni probabilità avremo delle nevicate all’estremo Sud e sui rilievi settentrionali della Sicilia, anche perché le correnti si orienteranno progressivamente da nord-nordest.

Poi, a seguito dell’irruzione, si scaverà un’area depressionaria tra Grecia e Turchia e tale struttura potrebbe avere ripercussioni importanti anche nelle primissime fasi della prossima settimana. Ma su tale evoluzione meteo torneremo non appena anche i modelli previsionali a più alta risoluzione sapranno dirci qualcosa in più.