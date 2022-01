Sarà una rapida sventagliata d’aria fredda o dobbiamo attenderci qualcosa di più? Diciamo che il freddo dovrebbe protrarsi almeno sino a metà della prossima settimana. Condizioni meteo climatiche pienamente invernali che potrebbero insistere per 4-5 giorni.

Già così verrebbe meno la definizione di “toccata e fuga”. Certo è che, osservando le ultimissime proiezioni modellistiche, passata la “buriana” potremmo ritrovarci addosso l’Alta Pressione. Sì, perché la struttura anticiclonica non si allontanerà esageratamente. Si sposterà verso ovest, direzione Europa occidentale, dove peraltro dovrebbe nuovamente rafforzarsi.

Poi, una volta che il vortice freddo avrà abbandonato le nostre regioni meridionali, la propaggine orientale potrebbe estendersi sull’Italia. Significa che il tempo potrebbe migliorare, ma scordiamoci le alte temperature dei giorni scorsi. Trattandosi di una propaggine, quindi non dell’intera struttura, non avrà la forza necessaria per impedire un consistente rialzo delle temperature.

Anzi, visto e considerato che sull’Europa orientale si formerà un bel lago d’aria fredda dobbiamo mettere in conto infiltrazioni fredde dai quadranti orientali. Ciò, chiaramente, se confermato faciliterebbe condizioni climatiche invernali.

Ben altra storia qualora l’Alta Pressione dovesse riuscire a prendere il sopravvento. Dovesse riuscire a spingersi su di noi la musica cambierebbe. Si tornerebbe a parlare di rialzo termico e di anomalie di segno positivo.

Ora vi starete chiedendo: da cosa dipende? Sicuramente dal Vortice Polare, del quale abbiamo ampiamente discusso e del quale continueremo a parlare. Un Vortice Polare che sta accelerando, ma non è ancora dato sapere se tale accelerazione condizionerà negativamente il resto della stagione oppure se sarà il canto del cigno. Fatto sta che qualche giorno di bel tempo non ce lo toglie nessuno, se poi dovesse trattarsi di una rimonta anticiclonica persistente torneremo qui a rendervene conto.

La nostra idea, quella di un inverno coi fiocchi, non è ancora tramontana. Ricordiamoci che per avere eventi di una certa portata dobbiamo passare, spesso e volentieri, da eventi meteo climatici diametralmente opposti.