Le premesse erano senz’altro diverse. I colleghi, giustamente, avevano indicato una strada che avrebbe potuto condurci a ben altre condizioni meteo climatiche. Al di là degli aspetti puramente tecnici era corretto sostenere che i pattern climatici più importanti erano a favore di un Inverno estremamente interessante.

Purtroppo non avevamo fatto i conti col Vortice Polare, che negli ultimi anni sta evidenziando un’intensità sorprendente. Intensità derivante da un violento raffreddamento della stratosfera, ovvero di quella porzione dell’atmosfera meno soggetta a condizionamenti termo-dinamici. Stratosfera che, giusto dirlo, reagisce al riscaldamento globale cercando di porre rimedio alle costanti anomalie termiche positive dell’Artico.

La domanda che ci si pone, giunti a ridosso della maturità stagionale, è la seguente: avremo qualche sfuriata fredda o dovremo sopportare l’ennesimo Inverno anticiclonico? Viene in mente, senza necessità di spingersi chissà quanto indietro nel tempo, l’Inverno scorso: pochissimo freddo, conseguentemente pochissima neve. Il rischio che si possa andare incontro a qualcosa di simile è altissimo, c’è poco da dire.

Le proiezioni modellistiche, al momento, non vedono altro se non l’Alta Pressione. Eventuali refoli freddi potrebbero lambire le regioni adriatiche e soprattutto il Sud Italia, peraltro senza che s’intravedano precipitazioni degne di nota. Il freddo, per capirci, rimarrà relegato sull’Europa orientale e fin tanto che la struttura anticiclonica continuerà a stazionare sull’Europa centro occidentale avremo poche speranze invernali.

Inverno deludente quindi? Sì, al momento lo è. C’è il tempo per salvarlo in extremis, soprattutto c’è febbraio che notoriamente è un mese estremamente propizio ad azioni fredde di un certo tipo. La speranza è che si sblocchi la situazione, al più presto, perché altrimenti le anomalie meteo climatiche potrebbero essere ingenti e purtroppo non sarebbe la prima volta. Forse neppure l’ultima, consci del fatto che gli Inverni degli ultimi decenni son di ben altro tenore rispetto al passato.