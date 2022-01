Il super anticiclone africano domina ancora lo scenario meteo sull’Italia e sul Mediterraneo, mentre perde terreno dalle medie latitudini europee. Il flusso perturbato atlantico inizia gradualmente ad abbassarsi di latitudine e costringerà presto l’anticiclone a battere in ritirata.

Correnti più umide da ovest inizieranno ad affluire verso l’Italia nei primi giorni della nuova settimana, convogliando maggiore nuvolosità. Le zone più esposte al flusso umido saranno quelle tirreniche, dove si potranno avere anche occasionali pioviggini o piovaschi.

Questi fenomeni saranno deboli ed isolati, in un contesto di nuvolaglia diffusa. La perdita di potenza dell’anticiclone favorirà anche il venir meno della bolla d’aria calda subtropicale in quota. Le temperature caleranno, con caldo anomalo che si smorzerà sulle aree montuose.

La discesa di latitudine delle correnti umide oceaniche preparerà il terreno per un’ondulazione ciclonica più decisa, attesa affondare verso le Alpi ed il Mediterraneo. Il fronte collegato a questa saccatura scorrerà rapidamente sull’Italia tra il 5 ed il 6 gennaio.

Le condizioni atmosferiche peggioreranno in modo brusco, con la perturbazione in rotta lungo lo Stivale che si accompagnerà ad un temporaneo minimo di pressione secondario. Il vortice si scaverà sui mari occidentali italiani, per poi sfilare rapidamente verso l’Adriatico e l’area balcanica.

L’aspetto meteorologico principale sarà il calo delle temperature, che tenderanno a riportarsi in linea con il periodo. L’abbassamento termico sarà particolarmente sentito per effetto della vivace ventilazione, dopo svariati giorni di caldo eccessivo per il periodo.

La neve farà il suo ritorno sia sulle Alpi che in Appennino, riportando l’inverno dopo la vampata di caldo anomalo. Non si prevedono nevicate fino a quote troppo basse, considerando che non è attesa l’intrusione di aria particolarmente fredda. Per il vero freddo bisognerà ancora attendere.