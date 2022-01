Una partita dura, difficile, su un terreno pesantissimo. Il risultato è in bilico, gli scenari meteo climatici potrebbero subire modifiche sostanziali a seconda di alcuni tasselli in fase di valutazione.

Partiamo da un presupposto: il gelo. Sì, perché sull’Europa orientale si creerà un lago d’aria gelida perché in quei settori avremo discese d’aria fredda consistenti e persistenti. E’ un elemento imprescindibile se vogliamo che l’Inverno possa prendere il sopravvento. D’altro canto dovremo fare i conti con un’Alta Pressione addossata alle nostre regioni, il che potrebbe da un lato facilitare l’intrusione del freddo, dall’altro lato potrebbe dirottarlo verso est-sudest.

Capite bene che in questo momento sciogliere la prognosi non è possibile. Non è per nulla facile ma si sa, la stagione invernale è la più complessa in termini di affidabilità delle previsioni meteo.

Vero è che abbiamo modelli stagionali ancora convinti che sarà un Inverno all’insegna dell’Alta Pressione e sinora possiamo dirvi che ci stanno prendendo. Ma tali strumenti faticano a digerire dinamiche particolari, ad esempio quelle dinamiche a carico del Vortice Polare. Non perché non siano in grado di farlo, semplicemente perché nel momento in cui vengono inizializzati i dati il Vortice Polare solitamente è bello consistente.

Ecco, appunto, dipende tutto – ovviamente – dal Vortice Polare. Inutile tornare sull’argomento, ne abbiamo discusso abbondantemente. Piuttosto sarà bene concentrarsi sul gelo orientale ed anche sull’Anticiclone Russo-Siberiano, perché a quanto pare si sta preparando a regalarci un Febbraio quanto meno interessante.

Terremo d’occhio il periodo a cavallo tra fine Gennaio e la prima decade di Febbraio perché sarà quella la fase cruciale della stagione invernale. O tutto, o niente, come sempre del resto.