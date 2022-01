Avevamo affrontato l’argomento “Vortice Polare” fin dal mese di ottobre, evidenziando le difficoltà incontrate fin da subito da quell’enorme struttura ciclonica tipica del semestre freddo. Le condizioni meteo climatiche ne avevano risentito, eccome se ne avevano risentito.

Gli effetti più eclatanti venivano registrati a cavallo tra fine novembre e la prima metà di dicembre, periodo durante il quale assistemmo ad alcune incursioni fredde prima di matrice artica poi di natura polare. Fatto sta che fu un periodo mediamente freddo e nevoso. Dopodiché, è storia recente, abbiamo assistito a un vero e proprio terremoto barico sfociato nel ritorno dell’Anticiclone Africano.

Abbiamo spiegato i motivi, abbiamo sottolineato l’importanza di certe dinamiche atmosferiche nel regolare l’andamento del nostro tempo. Poi abbiamo rimarcato quanto fosse fondamentale attendere pazientemente lo svolgersi di altri movimenti che ci avrebbero consentito di capire che ne sarebbe stato dell’Inverno. Beh, ormai ci siamo.

Il bivio di metà gennaio è dietro l’angolo e i centri di calcolo internazionali stanno fornendo le prime risposte. Risposte che puntano in una direzione, ovvero in direzione dell’Inverno. L’ipotesi di un’accelerazione invernale nel corso del mese di gennaio, pur con tempistiche che sino a qualche settimana fa non era facile individuare, sembra volersi realizzare. Stiamo parlando dell’ipotesi “gelo”, stiamo parlando di una brusca frenata del Vortice Polare.

Attenzione, perché potrebbe trattarsi di una svolta clamorosa. Potrebbe arrivare aria davvero gelida continentale, quel gelo capace di far nevicare in pianure e sulle coste. Quel gelo capace di portare la neve in aree d’Italia non avvezze a certe condizioni meteo climatiche. Il tutto potrebbe realizzarsi nel corso dell’ultima decade di gennaio, ma a nostro avviso si potrebbero addirittura anticipare i tempi e la data di metà gennaio potrebbe essere quella più importante.

Ricordate cosa dicevamo qualche giorno fa? Non date per spacciata una stagione che è appena iniziata, anche perché mai come quest’anno abbiamo tutte le carte in regola per assistere a un Inverno coi fiocchi. Ecco, ormai ci siamo quasi.