Potrebbe accadere, senza alcun preavviso. Da un momento all’altro, così, di punto in bianco. E’ accaduto in passato, potrebbe succedere nuovamente. Quando? Chissà, a questa domanda non abbiamo la risposta. Lo scenario meteo attuale è tutt’altro che confortante, ma non lo sono neppure le proiezioni modellistiche del lungo periodo.

Anticiclone, ancora Anticiclone, solo Anticiclone. E’ questo quel che sta succedendo, è questo quel che passa il convento. Accontentarsi? No, non possiamo accontentarci di un altro Inverno senza senso. Dell’ennesimo Inverno anomalo, perché qui stiamo parlando di anomalie che rischiano di sconvolgere realmente il clima europeo.

Se dovessero realizzarsi le proiezioni che abbiamo visto, ovvero un dominio dell’Anticiclone da qui a fine febbraio, altro che anomalie! Siamo realmente preoccupati ed è bene non scherzarci su. Così come sarebbe opportuno, da parte degli amanti del sole e dell’eterna primavera, sperare che qualcosa cambi. Non per altro, perché altrimenti rischiamo di dover pagare un prezzo altissimo nel prossimo trimestre.

Ma il gelo, allora, che c’entra? C’entra eccome, perché potrebbe tornare a farci visita. Magari non nella prima metà di febbraio, magari neppure nella seconda, ma fidatevi che tornerà. Eccome se tornerà. Perché certe manovre, ricordartelo, sono difficilissime da inquadrare anche nel breve termine.

Ciò per dirvi di non dare nulla per scontato, di non credere che l’Alta Pressione avrà vita così facile. Fatichiamo a credere in un mese ininterrotto di bel tempo. Se poi dovesse succedere beh, allora dovremo prenderne atto ma dovremo cominciare a domandarci cosa sta succedendo. Perché andare avanti così, senza che neppure il minimo sbuffo d’aria gelida riesca più a raggiungere il Mediterraneo non è assolutamente normale.