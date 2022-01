Non alziamo bandiera bianca, assolutamente. Prima di deporre le armi vogliamo far passare febbraio, perché febbraio è il mese più propizio a certe dinamiche.

Inutile dirvi che alcuni mesi di febbraio del passato hanno fatto la storia. In epoca recente ricordiamoci il 2012, senza andare a scomodare annate note a tutti come ad esempio il 1956. Attenzione, non vi stiamo dicendo che si ripeterà qualcosa di simile, non possiamo saperlo né noi né chi pretende di avere la risposta su tutto.

In questo periodo è molto più facile sostenere che sarà un Inverno anticiclonico, magari mite, dopotutto è lo scenario meteo climatico che domina in lungo e in largo da un po’ di tempo a questa parte. Ma in epoca di riscaldamento globale, con tutti gli annessi e connessi si sa, prevedere sole significa voler vincere facile.

Invece no, non vogliamo rassegnarci all’idea che anche l’Inverno 2022 possa chiudere baracca e burattini già a gennaio. Se è vero che il Vortice Polare è forte, oltre che negativamente condizionante, è altrettanto vero che nei vari modelli previsionali s’intravede qualche cenno di cambiamento.

Il gelo è un’opzione che dobbiamo prendere seriamente in considerazione. L’Anticiclone Russo-Siberiano, del quale abbiamo parlato in vari approfondimenti, potrebbe avere un ruolo fondamentale nell’orientare la stagione invernale su altre frequenze. Ma anche qualora dovesse arrivare il freddo artico sarebbe già un’ottima soluzione.

Quest’ultima ipotesi viene presa seriamente in considerazione da un po’ tutti i centri di calcolo internazionali, peraltro fin dalla prossima settimana. Magari non sarà quello che ci si aspettava, ma sarebbe un primo risultato. Servirebbe a sbloccare la situazione, se poi dovessero incastrarsi alcuni tasselli attenzione alle gelide sorprese da est.

Non diamo per scontato che l’Inverno sia finito, c’è chi vuole farcelo credere perché in questo momento è ben più semplice spingere su quell’ipotesi, noi dal canto nostro voglia tenere duro fin tanto che la stagione non volgerà al termine.