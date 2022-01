E’ vero, siamo nell’epoca del riscaldamento globale, dei cambiamenti climatici, dell’estremizzazione meteo climatica. Ma proprio perché l’estremizzazione climatica è divenuto argomento quanto mai stringente non possiamo far finta che nel futuro qualcosa di grosso possa succedere.

Ovviamente stiamo parlando dell’Inverno, di quell’Inverno che finora è stato avaro di ondate di freddo. Perlomeno non quelle che, date le condizioni atmosferiche propizie, avrebbero potuto innescare scenari meteo d’altri tempi. Calma però, non tutto è perduto. Rischiamo di ripeterci, non ma siamo neppure a metà stagione. Considerando l’avvio astronomico della stagione invernale, non è passato neanche un mese.

Ed allora perché non mettere in preventivo determinati scenari? Sarebbe un grosso errore. Sì, perché in fondo il meglio dell’Inverno deve ancora arrivare. La maturità stagionale si sta avvicinando e determinate configurazioni potrebbero realizzarsi da un momento all’altro. E’ ben più di un’ipotesi, se avete dato uno sguardo a qualche modello previsionale vi sarete resi conto che qualcosa di grosso bolle in pentola.

I giorni della merla, tradizionalmente i più freddi dell’anno, potrebbero riservarci davvero delle sorprese. L’Artico, ad esempio, potrebbe esplodere. Ovvero il Vortice Polare, con tutti gli annessi e connessi. Così come potrebbe, anzi dovrebbe risvegliarsi l’Anticiclone Russo-Siberiano e dovesse riuscire a espandersi verso l’Europa sarebbe dolori.

Che sia l’Artico, per mano del Vortice Polare, o che si tratti della Siberia poco cambia: l’Inverno, quello vero, potrebbe essere innescato. Immaginate cosa potrebbe accadere se uno dei due scenari dovesse realizzarsi: altro che stagione finita. Si entrerebbe nel vivo di un Inverno che a quel punto avrebbe tantissimo da dirci.

Potrebbe prendersi una bella rivincita, che piaccia o no. Potrebbe decidere di mettere fine a quelle voci che vorrebbero l’Anticiclone costantemente su di noi. Per carità, stiamo andando incontro a una settimana di stabilità atmosferica, ma non siamo per niente convinti che possa protrarsi più di 7 giorni. Anzi, forse potrebbe finire anche prima.

Attenzione all’estremizzazione meteo climatica, perché oltre al caldo anomalo potrebbe sfociare anche in ondate di freddo anomale. E’ questo il meteo del futuro, dobbiamo farcene una ragione.