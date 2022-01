Un incubo perché continuare a parlare di bel tempo, quando invece dovrebbe far freddo, dovrebbe piovere, dovrebbe nevicare, non è più possibile. Possiamo capire che il sole sia cosa gradita, ma vi invitiamo a ragionare sul fatto che di normale non c’è nulla.

La normalità meteo climatica di gennaio sta andando a ramengo, probabilmente andrà a ramengo anche la prima decade di febbraio. Addirittura potrebbe andar male tutta la prima metà di febbraio e per male intendiamo la persistenza dell’Alta Pressione. Quindi zero piogge, quindi zero freddo, quindi niente Inverno.

Normale? Non scherziamo per cortesia. Se la siccità invernale è normale, allora non abbiamo capito nulla. Se la carenza di neve è normale, allora non abbiamo capito nulla. Per non parlare dello smog, dovesse realmente proseguire il diktat anticiclonico le grandi città dovranno iniziare a preoccuparsi.

Smog, nebbie, nubi basse. Se questo è bel tempo… Sì, perché forse non tutti sanno che Alta Pressione non è necessariamente sinonimo di bel tempo. Al Nord spesso e volentieri non lo è affatto, specie in pianura e nelle valli. Ma non lo è neppure altrove, perché alla fin fine – rischiamo di ripeterci – in questo periodo dovrebbero verificarsi ben altre situazioni, non certo quello che stiamo osservando da un mese a questa parte.

Quindi, carissimi lettori, auguriamoci tutti che le condizioni meteo possano cambiare rapidamente perché altrimenti saranno dolori. Saranno dolori in Primavera, saranno dolori in Estate. Poi non lamentiamoci se d’Estate arrivano i 40°C, se l’afa ci fa soffrire. Dovremmo lasciare che ogni stagione faccia il suo, invece no, ormai ogni stagione va per conto suo. Ma almeno prendiamo consapevolezza che le stagioni non sono più quelle di una volta e adoperiamoci perché qualcosa possa cambiare.