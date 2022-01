Si sa, il Canada d’inverno è caratterizzato dal meteo gelido, e all’inizio di questo gennaio sono apparse figure di ghiaccio da brivido a forma di Grim Reaper fuori dalla casa sul lago di una famiglia canadese.

Triste Mietitore in italiano viene tradotto come triste mietitore, ovvero un personaggio fittizio che rappresenta colui che rapisce la vita per dare la morte.

Le figure di ghiaccio sono diventate sempre più inquietanti, e Ben Tuccidi Dunnville, in Ontario, ha mostrato a sua figlia le immagini delle orribili formazioni di ghiaccio, come riportato dal Mirror.

La figlia ha detto a suo padre che sembravano no due spiriti che hanno perseguitato i suoi sogni, anzi, gli incubi.

Le figure spettrali di ghiaccio contorto appaiono scarne e curve, ricoperte da lunghi scialli o mantelli intorno alle spalle. Il signor Ben ha detto che la sua risposta iniziale è stata di stupore.

Le immagini hanno fatto strepito sui social, con innumerevoli commenti tra i più assurdi che potete anche immaginare, se consideriamo la fantasia umana dietro una tastiera.

Ci sono anche delle comunità che hanno indetto delle giornate di preghiera, attribuendo queste figure di ghiaccio ad un segnale divino che avvisava di una prossima pandemia, o di un peggioramento di quella in atto.

Insomma, da due figure di ghiaccio riusciamo a fare predizioni sul futuro, così sembrerebbe. Ovviamente, non succederà niente del genere.

Tali figure sono state modellate dal ghiaccio che si è formato su due piloni che si trovano nel porticciolo al lago. Il ghiaccio si è stratificato a seguito del vento che ha trasportato l’acqua e ha creato queste figure che hanno destato mistero, preoccupazione e angoscia, ma anche indifferenza.