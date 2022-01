Le immagini riprese da un elicottero hanno mostrato il momento in cui una lastra di ghiaccio si rompe e al suo interno vaga un pinguino. L’animale rischia di andare da solo alla deriva, allontanandosi dalla sua colonia con poche chances di salvezza.

Fortunatamente il pinguino non è mai stato in serio pericolo. L’animale, non è si è accorto che il ghiaccio su cui si trovava si stava staccando dal lastrone dove si trovavano gli altri pinguini, ha corso velocemente riuscendo a saltare e a mantenersi sulla terraferma.

Il contenuto del video è divenuto virale ripubblicato sui social, pur trattandosi di una registrazione risalente a qualche anno fa. Milioni di utenti hanno seguito con il fiato sospeso quanto accaduto e che rappresenta una prova del tutto lampante di quelle che sono le conseguenze dei cambiamenti climatici.

Tantissimi utenti hanno commentato le immagini video, che hanno fatto temere il peggio. Fa impressione vedere i ghiacci frantumarsi in questo modo e sono tante le conseguenze realmente drammatiche per il mondo animale, diversamente dal lieto fine osservato nel video.