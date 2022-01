METEO SINO AL 13 GENNAIO 2022, ANALISI E PREVISIONE

Il meteo invernale ha riconquistato l’Italia. L’anticiclone si è defilato verso ovest e non è più al momento in grado di proteggere la nostra Penisola. Ulteriori perturbazioni condizioneranno il meteo nel corso del weekend, sempre in un contesto prettamente invernale per l’ingerenza di altri impulsi d’aria fredda in discesa dalle alte latitudini.

La fase acuta di questo periodo freddo ed instabile si protrarrà fino almeno ai primi giorni della settimana, poi un campo di alta pressione in espansione da ovest riproverà a controbattere all’inverno. L’Italia dovrebbe rimanere sotto tiro di correnti fredde da nord-est sin verso metà settimana, con maggiori effetti tra le regioni adriatiche ed il Sud.

NUOVE PERTURBAZIONI ED ALTRI IMPULSI D’ARIA FREDDA DA NORD

Due distinti impulsi perturbati condizioneranno il fine settimana. Il primo fronte sfilerà sabato con la parte più attiva tra Isole Maggiori ed estremo Sud, mentre il Centro-Nord non verrà coinvolto da fenomeni significativi. L’aria fredda contribuirà a favorire nuove nevicate sui rilievi attorno agli 800/1000 metri.

Un altro fronte perturbato, ben più organizzato, raggiungerà l’Italia domenica, con nuove precipitazioni che colpiranno le Alpi, soprattutto i versanti confinali, ed in modo del tutto sporadico la Val Padana. Il maltempo sarà ben più incisivo prima al Centro Italia e poi al Sud, con rovesci e soprattutto neve che calerà a quote molto basse a partire dalle aree interne delle regioni centrali.

AVVIO SETTIMANA INVERNALE, CON NEVE A QUOTE BASSE

Ci attendiamo una fase acuta d’instabilità ad inizio settimana, per un profondo vortice ciclonico che tenderà a spostarsi verso lo Ionio. Il freddo ed il maltempo, nella giornata di lunedì, colpiranno in modo più diretto le regioni adriatiche ed il Sud, con venti forti di tramontana e grecale. Il sole prevarrà sul resto d’Italia, ma con aria pungente.

Sono attese nevicate fino a quote collinari, anche abbondanti sui versanti esposti. Nella giornata di martedì le precipitazioni tenderanno a localizzarsi sul Sud Peninsulare e nord della Sicilia, con ulteriori rovesci e neve in Appennino dai 600/700 metri. Qualche residuo fenomeno interesserà anche le aree interne delle regioni centrali adriatiche, ma in attenuazione.

ATICICLONE PROVERÀ A FARSI AVANTI

Correnti fredde nord-orientali continueranno ad essere richiamate verso l’Italia sino attorno a metà settimana. Questa situazione manterrebbe instabilità tra Adriatiche e Sud, mentre il sole tenderebbe ad affermarsi sul resto d’Italia grazie ad una rimonta anticiclonica da ovest. Il clima si manterrà invernale, con temperature tuttavia prossime alla norma.

Nella seconda parte della settimana l’alta pressione proverà ad espandersi in modo più deciso verso l’Italia, anche se dovrebbe mantenere i massimi ad ovest della Penisola. Ci sarà la possibilità di nuovi rapidi impulsi freddi diretti verso le regioni adriatiche ed il Sud Italia, dove si avrebbe a tratti instabilità

ULTERIORI TENDENZE METEO

L’Italia potrebbe essere coinvolta da nuovi più importanti flussi d’aria fredda sul finire della prossima settimana. Non è ancora definita la traiettoria, ma le tendenze a più lungo termine indicano il possibile cedimento drastico dell’anticiclone dopo metà mese, con potenziali nuovi risvolti invernali da non sottovalutare.