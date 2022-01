METEO SINO AL 14 GENNAIO 2022, ANALISI E PREVISIONE

L’anticiclone si è defilato verso ovest e non protegge più l’Italia, con meteo dal sapore decisamente invernale. Le perturbazioni, in discesa dal Nord Atlantico, ne approfittano per affondare sul Mediterraneo, coadiuvate da aria fredda artica. Un nuovo peggioramento è imminente, con la genesi di un vortice ciclonico che comporterà maltempo nel corso di domenica al Centro-Sud.

Il maltempo si accompagnerà a neve a quote molto basse. La fase acuta di questa fase fredda ed instabile si protrarrà fino almeno ai primi giorni della settimana, poi un campo di alta pressione in espansione da ovest riporterà la stabilità. L’Italia dovrebbe rimanere sotto tiro di correnti fredde da nord-est sin verso metà settimana, prima della piena affermazione dell’anticiclone.

ONDATA DI MALTEMPO CON VORTICE FREDDO

La nuova perturbazione, ben più organizzata, raggiungerà l’Italia domenica, con nuove precipitazioni che colpiranno le Alpi, soprattutto i versanti confinali, ed in modo del tutto sporadico la Val Padana. Le regioni settentrionali, trovandosi sottovento rispetto alla catena alpina, verranno infatti saltate dal fronte.

Il maltempo sarà ben più incisivo prima al Centro Italia e poi al Sud, con rovesci localmente forti prima sulle aree tirreniche e poi in parte anche sui versanti adriatici, fino a raggiungere la Puglia in serata. La neve sarà protagonista sulle zone interne e tenderà a scendere a quote molto basse, specie tra est Toscana, Umbria e Marche interne, successivamente anche su Abruzzo ed Alto Lazio.

INIZIO SETTIMANA INVERNALE, CON ALTRA NEVE A BASSA QUOTA

Un profondo vortice ciclonico, in spostamento ed ulteriore approfondimento sul Mar Ionio, sarà protagonista in avvio di settimana. Il freddo ed il maltempo, nella giornata di lunedì, colpiranno in modo più diretto le regioni adriatiche ed il Sud, con venti forti di tramontana e grecale. Il sole prevarrà sul resto d’Italia, ma con aria pungente e gelate notturne in Val Padana.

L’aria fredda richiamata dai Balcani favorirà nevicate fino a quote collinari, anche abbondanti sui versanti esposti. Nella giornata di martedì le precipitazioni tenderanno a localizzarsi sul Sud Peninsulare e nord della Sicilia, con ulteriori rovesci e neve in Appennino dai 600/700 metri. Qualche residuo fenomeno interesserà anche le aree interne del medio versante adriatico.

BRACCIO DI FERRO TRA ANTICICLONE E FREDDO DA NORD/EST

Flussi freddi nord-orientali continueranno ad essere richiamati verso l’Italia sino attorno a metà settimana. Questa situazione manterrebbe instabilità tra Adriatiche e Sud, mentre il sole tenderebbe ad affermarsi sul resto d’Italia grazie ad una rimonta anticiclonica da ovest sempre più evidente. Il clima si manterrà pienamente invernale, con temperature anche sotto media.

La contrapposizione tra anticiclone e freddo balcanico proseguirà anche nella seconda parte della settimana. Tuttavia, sembra che l’alta pressione possa riuscire ad espandersi in modo più deciso verso l’Italia. Ci sarà la possibilità di nuovi rapidi impulsi freddi diretti verso le regioni centro-meridionali adriatiche ed il Sud Italia.

ULTERIORI TENDENZE METEO

In qualche modo l’anticiclone euro-atlantico sembra riuscire a mettersi di traverso, per evitare a smorzare l’ingresso di irruzioni fredde incisive verso l’Italia, ma anche di perturbazioni atlantiche. Saranno più che altro le zone dell’Europa Centro-Orientale a risentire più direttamente di nuove discese d’aria polare.