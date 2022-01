METEO SINO AL 17 GENNAIO 2022, ANALISI E PREVISIONE

Un impulso freddo dai Balcani determina un colpo di coda di questa fase di meteo invernale al Centro-Sud. Ne deriva un incremento temporaneo dell’instabilità e nuove nevicate a quote basse. Nelle prime ore di mercoledì è attesa qualche nevicata a tratti in pianura al Centro Italia. Si tratterà di fenomeni fugaci, in quanto il nucleo ciclonico transiterà molto rapidamente.

Subito a seguire, l’intera Penisola verrà abbracciata dall’anticiclone che spegnerà l’inverno almeno per alcuni giorni. Ne deriverà un periodo di meteo stabile e anche nebbioso soprattutto al Nord, come accade con le alte pressioni invernali. Le temperature risaliranno, anche se permarrà in eredità un po’ di freddo ovunque, soprattutto nelle ore notturne.

ULTIMI SUSSULTI DI FREDDO E NEVE

Dopo le prime ore di mercoledì su parte del Centro-Sud con sorprese nevose a bassa quota, nel corso della giornata il tempo migliorerà. Subentreranno ampie schiarite su tutte le regioni centrali, pur con nuvolosità e qualche fenomeno residuo sui versanti adriatici, dall’Abruzzo verso il Gargano, nevoso sino a quote basse.

Tra pomeriggio e sera di mercoledì, con lo spostamento del piccolo nucleo ciclonico sul Tirreno, avremo precipitazioni in rotta sulla Sardegna orientale, nevose sull’immediato entroterra sino a quote collinari. Una spiccata variabilità interesserà anche Sicilia e Calabria, con precipitazioni sparse intermittenti e neve sui rilievi dagli 800-1000 metri.

ARRIVA ANTICICLONE E DURERÀ SINO AL WEEKEND

Ormai non ci sono più dubbi sul fatto che l’anticiclone, ora in rinforzo sull’Europa Centro-Occidentale, tenderà ad espandersi in modo più deciso anche sul Mediterraneo inglobando tutta l’Italia. Ne deriverà un periodo di meteo ovunque stabile a partire da giovedì, anche se residui disturbi si attarderanno all’estremo Sud con le ultime piogge in Sicilia.

Il meteo anticiclonico si consoliderà ulteriormente e non varierà sino alla fine della settimana, con le temperature che risaliranno in modo significativo specie nei valori massimi e sulle alture alpine e dell’Appennino. Il freddo resterà invece più presente nelle valli e pianure, con ritorno di situazioni nebbiose soprattutto fra la notte e il primo mattino.

NUOVA SETTIMANA CON POSSIBILE RITORNO DEL FREDDO ARTICO

La crisi dell’inverno potrebbe rivelarsi momentanea, con il dominio dell’alta pressione che sembra destinato prima ad indebolirsi e poi probabilmente a cedere già nei primi giorni della prossima settimana. Al momento non è quindi contemplata l’ipotesi di una fase anticiclonica così possente e duratura come quella avuta tra fine dicembre ed inizio anno.

L’aria fredda ed instabile, in discesa dalla Scandinavia e dall’Artico Russo, punterebbe prima il Centro Europa e poi in modo più attenuato la nostra Penisola. Come sempre, le Alpi agiranno facendo un po’ da barriera. L’entità della possibile irruzione fredda è tutta ancora da definire, così come le eventuali ripercussioni per i fenomeni che sarebbero più probabili tra Adriatiche e Sud.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Il freddo potrebbe quindi tornare protagonista dal 17-18 gennaio, anche se le discese fredde e gelide artiche parebbero puntare più direttamente l’Europa Centrale ed Orientale. L’Italia potrebbe venirsi a trovare parzialmente riparata dall’anticiclone che probabilmente proteggerà ancora le zone occidentali europee.