METEO SINO AL 1° FEBBRAIO 2022, ANALISI E PREVISIONE

L’alta pressione è temporaneamente più forte sull’Italia con meteo di stampo invernale, ma in uno scenario di prevalente stabilità. I massimi anticiclonici si mantengono relegati sulla Francia. Residue infiltrazioni d’aria fredda dai Balcani interessano le regioni meridionali. Le temperature sono in risalita di qualche grado, ma permane un po’ ovunque il clima rigido nelle ore notturne.

Un attacco all’anticiclone è atteso venerdì, quando un nuovo impulso freddo in discesa dal Nord Europa attraverserà la Penisola. Il peggioramento interesserà principalmente il Centro-Sud, in particolare i versanti adriatici. Al seguito del fronte avremo una nuova tregua anticiclonica, prima di un nuovo assalto più consistente di aria fredda artica per l’inizio della nuova settimana.

CEDIMENTO DELL’ANTICICLONE, NUOVO FRONTE FREDDO DA NORD

La presenza dell’alta pressione garantirà bel tempo giovedì, ma con presenza di nubi irregolari sulle aree tirreniche per infiltrazioni d’aria fresca ed umida. Le nebbie saranno poi protagoniste su valli e pianure, specie in Val Padana. A fine giornata assisteremo all’approssimarsi dell’impulso freddo dal Nord Europa, che si addosserà alle Alpi.

Il fronte attraverserà l’Italia nel corso di venerdì, con effetti al Centro-Sud dove avremo piogge e rovesci di passaggio. Le nevicate torneranno lungo la dorsale appenninica, abbassandosi di quota fino all’Appennino. Il Nord Italia sarà saltato dal fronte ed avremo tempo asciutto, con meno nebbie in Val Padana. Qualche nevicata interesserà i confini alpini centro-orientali.

METEO WEEKEND CON NUOVA ESPANSIONE ANTICICLONICA

La parte più attiva dell’impulso d’aria artica scorrerà verso l’Europa Orientale, ancora verso i Balcani. Nella giornata di sabato la coda del fronte insisterà ancora all’estremo Sud, con qualche pioggia sparsa e neve in collina, ma i fenomeni tenderanno rapidamente ad attenuarsi. Aria moderatamente fredda, sospinta da venti settentrionali, affluirà anche verso la nostra Penisola.

Il sole dominerà sul resto d’Italia. Durante il fine settimana la saccatura fredda si allontanerà ad est, offrendo lo spazio per una nuova espansione dell’anticiclone da ovest che garantirà stabilità, ma anche le nebbie soprattutto in Val Padana. La domenica vedrà quindi tempo asciutto, a parte annuvolamenti sparsi sulle regioni occidentali e sui settori alpini.

DECISO AFFONDO ARTICO AD INIZIO FEBBRAIO

Un nuovo affondo perturbato e freddo dal Nord Europa dovrebbe raggiungere l’Italia all’inizio della nuova settimana. Attendendo conferme, questa discesa fredda e perturbata irromperà sull’Italia già lunedì, seguendo una rotta più occidentale, favorendo la genesi di una depressione seguita da un flusso d’aria fredda.

Il peggioramento sarà più incisivo ma interesserà ancora più volta più direttamente il Centro-Sud. Le temperature caleranno sotto media, a seguito dell’aria fredda in arrivo da nord, con nuove nevicate in Appennino fino a quote basse. L’inizio di febbraio sembra quindi riportare scenari più invernali per l’Italia ed il Mediterraneo.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Probabilmente proseguirà il trend di ulteriori discese fredde, agevolate dall’anticiclone atlantico sull’Europa Occidentale che si allungherà verso nord. Non si prevede al momento nulla di eclatante sull’Italia, che risulterà sempre parzialmente protetta dall’anticiclone ed impedirà significative e durature fasi di maltempo di stampo invernale.