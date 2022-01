METEO SINO AL 12 GENNAIO 2022, ANALISI E PREVISIONE

L’Italia è alle prese con il ritorno in grande stile del meteo invernale. L’anticiclone è stato spodestato completamente da un vortice ciclonico sostenuto da aria fredda d’origine artica. Le temperature sono in ulteriore calo, con neve a quote localmente basse su parte del Nord-Est e della dorsale appenninica.

Ulteriori perturbazioni condizioneranno il meteo nel corso del weekend, sempre in un contesto prettamente invernale per l’ingerenza di altri impulsi d’aria fredda in discesa dalle alte latitudini. La fase acuta di questo periodo freddo ed instabile si protrarrà fino ad inizio settimana, poi un campo di alta pressione in espansione da ovest riproverà a controbattere all’inverno.

WEEKEND CON NUOVE PERTURBAZIONI E ARIA FREDDA

Il fronte dell’Epifania si attarderà venerdì al Sud Italia e su parte dei versanti adriatici, mentre sul resto d’Italia avremo tempo decisamente più soleggiato. Il miglioramento avrà carattere del tutto temporaneo, in quanto un nuovo fronte nord-atlantico avanzerà a grandi falcate dalla Francia, raggiungendo le Alpi Occidentali alla fine della giornata di venerdì.

Questo fronte tenderà però a saltare il Centro-Nord, mentre interesserà il Sud e le due Isole Maggiori. Un altro impulso perturbato, ben più organizzato, raggiungerà l’Italia domenica, con nuove precipitazioni che colpiranno le Alpi, soprattutto i versanti confinali, ed andranno poi ad intensificarsi dalle regioni centrali verso il Sud.

NEVE A QUOTE BASSE TRA DOMENICA E INIZIO SETTIMANA

Il peggioramento sarà più evidente al Centro-Sud, con il transito di una perturbazione organizzata nella giornata di domenica. Un apporto significativo d’aria fredda artica accompagnerà il fronte, favorendo la nascita di una nuova circolazione depressionaria. Il maltempo si acuirà soprattutto sul Centro Italia, con nevicate attese sui rilievi a quote molto basse.

Durante i fenomeni più intensi, la neve potrà portarsi a bassa quota sui settori toscani ed umbro-marchigiani. Il freddo ed il maltempo, nella giornata di lunedì, colpiranno in modo più diretto le regioni adriatiche ed il Sud, con venti forti di tramontana e grecale. Sono attese nevicate fino a quote collinari, anche abbondanti sui versanti esposti.

ITALIA TRA ARIA FREDDA E ANTICICLONE NEL CORSO DELLA SETTIMANA

Lo scenario si manterrà invernale nella prima parte della nuova settimana, a causa del richiamo di correnti da nord/est per l’evoluzione di un vortice ciclonico dal Mar Ionio verso l’Egeo. Questa situazione manterrebbe instabilità tra Adriatiche e Sud, mentre il sole tenderebbe ad affermarsi sul resto d’Italia grazie ad una rimonta anticiclonica da ovest.

L’Italia andrà a risentire di questa nuova rimonta anticiclonica, ma non completamente. Ci sarà la possibilità di nuovi rapidi impulsi freddi diretti verso le regioni adriatiche ed il Sud Italia, dove si avrebbe a tratti instabilità. L’anticiclone tenderà a mantenere i propri massimi tra Francia e Regno Unito.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Stavolta l’anticiclone si annuncia molto meno ingombrante e tenderà a rimanere defilato verso ovest. L’Italia sarà quindi coinvolta da ulteriori flussi d’aria fredda. Le tendenze a più lungo termine indicano il possibile cedimento drastico dell’anticiclone da metà mese, per la galoppante espansione verso sud di un ampio vortice freddo con perno sulla Scandinavia.