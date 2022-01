METEO SINO AL 27 GENNAIO 2022, ANALISI E PREVISIONE

Aria fredda affluisce lungo la Penisola, riportando meteo dal sapore invernale. Il raffreddamento coinvolge più direttamente le aree adriatiche e poi il Sud, uniche aree dove peraltro non manca qualche spruzzata di neve fino a quote collinari. Il resto d’Italia è protetto dal lembo più orientale dell’anticiclone presente sull’Europa Occidentale.

La nostra Penisola resterà nella zona di confine tra gli impulsi artici, diretti verso l’Europa dell’Est, e un anticiclone sempre molto solido con centro tra Regno Unito e Francia. Ad inizio settimana nuovi impulsi freddi dai Balcani metteranno il Sud Italia nel mirino, ma successivamente l’anticiclone dovrebbe essere in grado d’espandersi verso est e proteggere tutta l’Italia.

WEEKEND CON CLIMA FREDDO, MA TEMPO ASCIUTTO

Sabato sarà una giornata più soleggiata, ma si raggiungerà l’apice del freddo veicolato dai venti da nord e nord-est. Nubi compatte e qualche precipitazione riguarderanno l’estremo Sud e le due Isole Maggiori, con qualche rovescio in giornata sulla Puglia per l’ingresso dai Balcani di un veloce impulso instabile freddo.

Durante il weekend la saccatura artica tenderà a traslare lentamente verso levante, per effetto di una nuova spinta da ovest del campo anticiclonico. Le regioni adriatiche e l’estremo Sud resteranno comunque sotto tiro di ulteriori ingerenze d’aria fredda dai Balcani. Avremo fenomeni isolati, limitati ad alcune aree del Meridione.

AVVIO SETTIMANA INVERNALE, AL SUD ITALIA QUALCHE NEVICATA

Alla fine di domenica un nuovo peggioramento è atteso sul basso versante adriatico, a causa dell’intrusione di un nuovo impulso freddo dai Balcani. La recrudescenza dell’instabilità riguarderà alcuni settori di Abruzzo, Molise e Puglia, con nuove precipitazioni intermittenti a carattere nevoso sui rilievi sino in collina.

L’impulso freddo dai Balcani sfilerà verso parte del Sud nel corso del giorno. Un nuovo apporto d’aria più fredda, richiamata dai Balcani, favorirà qualche nevicata sino a bassa quota. L’afflusso d’aria fredda andrà quindi ad investire parte del Sud Italia, scorrendo lungo il bordo orientale dell’anticiclone posizionato sull’Europa Centro-Occidentale, con massimi poco oltralpe.

RINFORZO ALTA PRESSIONE IN SETTIMANA

Lo stesso anticiclone garantirà meteo stabile sul resto d’Italia, pur in un contesto climatico abbastanza freddo almeno nelle ore notturne, con estese gelate fino in pianura al Nord e sulle valli del Centro Italia. Non mancheranno peraltro foschie e qualche nebbia nelle ore più fredde sulla Pianura Padana, in rapido sollevamento diurno.

Già da martedì e sino a metà settimana l’anticiclone subirà un ulteriore rafforzamento ed è atteso espandersi più ad est, proteggendo maggiormente l’Italia e limitando l’azione delle correnti fredde di provenienza balcanica verso i settori adriatici e al Sud. Questa situazione determinerà un parziale rialzo termico, che sarà però più avvertito sulle alture.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Sul finire della settimana non si esclude che i flussi freddi provenienti dal Nord Europa possano nuovamente scalfire l’anticiclone e coinvolgere così parzialmente l’Italia. Avremo così meteo più vivace per i Giorni della Merla, ma con ogni probabilità il grande freddo resterà distante, confinato alle aree dell’Europa dell’Est.