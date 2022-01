METEO SINO AL 15 GENNAIO 2022, ANALISI E PREVISIONE

Una nuova perturbazione ha raggiunto l’Italia, con meteo che si fa localmente perturbato per la genesi di un vortice ciclonico, atteso in sensibile approfondimento. Il maltempo si accompagna a neve a quote molto basse al Centro-Sud, per via dell’aria fredda e instabile di matrice polare marittima che affluisce al seguito del fronte.

La fase acuta di questa fase invernale si protrarrà fino ai primi giorni della settimana, poi un campo di alta pressione in espansione da ovest riporterà la stabilità. L’Italia rimarrà parzialmente tiro di correnti fredde da nord-est sin verso metà settimana. Subito a seguire, l’intera Penisola verrà abbracciata dall’anticiclone che spegnerà l’inverno almeno per alcuni giorni.

VORTICE FREDDO CON MALTEMPO E NEVE A QUOTE BASSE

Durante l’inizio settimana ritroveremo in piena azione profondo vortice ciclonico freddo, con perno sul Mar Ionio. Il maltempo coinvolgerà in modo più diretto le regioni adriatiche ed il Sud, con venti forti di tramontana e grecale. L’aria fredda richiamata dai Balcani favorirà nevicate fino a quote collinari, anche abbondanti sui versanti esposti.

Il sole prevarrà sul resto d’Italia, ma con freddo che sarà un comune denominatore. Nella giornata di martedì le precipitazioni tenderanno a localizzarsi sul Sud Peninsulare e nord della Sicilia, con ulteriori rovesci e neve in Appennino dai 600/700 metri. Qualche residuo fenomeno interesserà anche le aree interne del medio versante adriatico, ma in attenuazione entro sera.

ITALIA CONTESA TRA ANTICICLONE E FREDDO DAI BALCANI

Correnti fredde da nord/est verranno ulteriormente richiamate verso l’Italia sino attorno a metà settimana. Ulteriori spunti d’instabilità si attarderanno al Sud, con fenomeni relegati principalmente tra la Calabria e la Sicilia. Il sole si affermerà in modo quasi incontrastato sul resto d’Italia grazie ad una rimonta anticiclonica da ovest sempre più marcata.

In questa fase l’anticiclone manterrà il suo asse puntato verso nord-est, in direzione dell’area baltico-scandinava. L’Italia si verrà a trovare quindi parzialmente ai margini dell’anticiclone. Il clima si manterrà pienamente invernale, con temperature anche sotto media soprattutto nei valori minimi. Di giorno, avremo un certo rialzo termico grazie al soleggiamento.

METEO PIU’ STABILE NELLA SECONDA PARTE DI SETTIMANA

La contrapposizione tra il freddo balcanico e l’anticiclone verrà poi gradualmente meno grazie alla prevalenza di quest’ultimo. Al momento sembra che l’alta pressione possa riuscire ad espandersi in modo più deciso verso l’Italia a partire da giovedì-venerdì, con meteo stabile in consolidamento. Il rinforzo dell’anticiclone riporterà anche un tipo di tempo nebbioso, specie in Val Padana.

L’inverno cadrà di nuovo in crisi, stante il dominio anticiclonico, con temperature che si riporteranno sopra media, soprattutto sulle zone collinari e montuose tra Alpi ed Appennino Centro-Settentrionale. Ci sarà la possibilità di ulteriori infiltrazioni fredde a lambire il Sud Italia, ma senza alcuna particolare conseguenza.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Il dominio dell’alta pressione sembra proseguire per il resto della settimana e quindi sino a metà mese. Ci saranno vari giorni di tempo asciutto e relativamente mite, le classiche secche di gennaio. Un possibile indebolimento dell’anticiclone sembra configurarsi a più lungo termine, verso il 18-20 gennaio, con la saccatura artica d’origine scandinava che potrebbe sprofondare verso sud.