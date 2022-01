METEO SINO AL 26 GENNAIO 2022, ANALISI E PREVISIONE

L’atteso fronte freddo dai Balcani ha aperto la strada ad una fase di meteo più invernale, almeno su parte d’Italia. Le regioni centro-meridionali sono quelle che più risentono degli effetti del passaggio frontale giunto dal Nord Europa, che fa da apripista al flusso di correnti artiche. Quest’aria fredda porterà un generale calo termico, più apprezzato nel weekend.

Il raffreddamento coinvolgerà soprattutto le aree adriatiche e poi il Sud, uniche aree dove peraltro si avrà qualche spruzzata di neve fino a quote collinari. La nostra Penisola resterà nella zona di confine tra gli impulsi artici, diretti verso l’Europa dell’Est, e un anticiclone sempre molto solido con centro tra Regno Unito e Francia.

ARIA FREDDA IRROMPE SULL’ITALIA

Le correnti fredde dilagheranno lungo l’intera Penisola, portando un generale calo termico più importante sui versanti orientali. Ci sarà comunque un calo termico generalizzato, ma con il grosso dell’aria fredda che rimarrà oltre l’Adriatico, sui Balcani. Venerdì ritroveremo meteo instabile tra regioni adriatiche e medio-basso versante tirrenico.

Non mancherà qualche nevicata fino a quote collinari lungo la dorsale appenninica. Sabato sarà una giornata più soleggiata, ma si raggiungerà l’apice del freddo veicolato dai venti da nord e nord-est. Nubi compatte e qualche precipitazione riguarderanno l’estremo Sud e le due Isole Maggiori, con qualche rovescio in giornata sulla Puglia per il passaggio di un veloce impulso instabile dai Balcani.

ITALIA IN BILICO TRA ANTICICLONE E FREDDO DAI BALCANI

Nel corso del weekend la saccatura artica tenderà a traslare lentamente verso levante, per effetto di una nuova spinta da ovest del campo anticiclonico. Le regioni adriatiche e l’estremo Sud resteranno comunque sotto tiro di ulteriori ingerenze d’aria fredda dai Balcani. Avremo fenomeni però del tutto isolati domenica, limitati ad alcune aree del Sud Italia.

Nella sera di sabato un nuovo peggioramento è atteso sul basso versante adriatico, a causa dell’intrusione di un nuovo impulso freddo dai Balcani. La recrudescenza dell’instabilità riguarderà alcuni settori di Abruzzo, Molise e Puglia, con nuove precipitazioni intermittenti a carattere nevoso sui rilievi al di sopra dei 600/800 metri.

INIZIO SETTIMANA INVERNALE, SOPRATTUTTO AL SUD ITALIA

Non ci saranno grosse novità in apertura di settimana, con l’impulso freddo dai Balcani che sfilerà verso parte del Sud. L’ingresso di un nuovo apporto d’aria fredda favorirà qualche nevicata sino a bassa quota. L’afflusso d’aria fredda andrà quindi ad investire parte del Sud Italia, scorrendo lungo il bordo orientale dell’anticiclone posizionato sull’Europa Centro-Occidentale.

Questo stesso anticiclone garantirà meteo stabile sul resto d’Italia, pur in un contesto meteo abbastanza freddo almeno nelle ore notturne, con estese gelate fino in pianura al Nord e sulle valli del Centro Italia. Non mancheranno peraltro foschie e qualche nebbia nelle ore più fredde sulla Valle Padana.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Nel corso della settimana l’anticiclone si manterrà saldo e potrebbe anche parzialmente espandersi più ad est, proteggendo maggiormente l’Italia e limitando l’azione delle correnti fredde di provenienza balcanica verso i settori adriatici e al Sud. Questa situazione rimarrà più o meno invariata sin verso i giorni della Merla.