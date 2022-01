POSSIBILE EVOLUZIONE METEO A 15 GIORNI

Quello che fino a qualche giorno fa era stato definito – giustamente – un vero e proprio riassetto barico si sta rivelando estremamente complesso per le sorti invernali. Le condizioni meteo climatiche stanno subendo un’altra modifica sostanziale, difatti siamo dentro un periodo di Alta Pressione ovvero di stabilità atmosferica su tutte le nostre regioni.

Il Vortice Polare, che ad inizio stagione sembrava in netta difficoltà, sta pigiando sull’acceleratore provocando un accorpamento delle masse d’aria gelida sulla verticale del Polo. Cosa significa? Che l’Alta Pressione ha modo di gonfiarsi come un pavone, espandendosi anche sulle nostre regioni. Attenzione però, perché a est si creerà un lago freddo importante, con refoli che potrebbero spingersi sino in Italia.

IL METEO A BREVE TERMINE

I prossimi giorni ci metteranno difronte a condizioni meteo climatiche ancora anticicloniche. Splenderà il sole, specie nelle regioni occidentali, eccezion fatta per le solite nebbie, foschie e nubi basse che andranno a svilupparsi nelle ore più fredde della notte. Freddo che, appunto, insisterà nel corso della notte tant’è che potrebbero persistere intense gelate.

Per quanto riguarda le regioni adriatiche e del Sud, invece, insisterà una netta influenza della circolazione d’aria fredda presente sull’Europa sudorientale. Tale circolazione potrebbe determinare ulteriori annuvolamenti nelle aree maggiormente esposte ai venti di grecale, laddove potrebbero verificarsi anche delle precipitazioni e viste le temperature pienamente invernali potrebbero assumere carattere nevoso a bassa quota.

SCENARI ARTICI

Proiettandoci verso quello che potrebbe essere il mese più interessante dell’Inverno, ovvero febbraio, possiamo dirvi che alcuni modelli matematici sembrano credere convintamente nello sblocco dell’attuale fase di staticità atmosferica. Ipotesi che peraltro potrebbe avere il suo perché qualora il Vortice Polare dovesse andare incontro a disturbi di una certa consistenza.

L’altra ipotesi, da prendere in seria considerazione, è che il Vortice Polare riesca a parare il colpo e a condizionare la troposfera. A quel punto l’Alta Pressione potrebbe avere il sopravvento, procrastinando il regime di stabilità atmosferica duraturo. La speranza è che non si realizzi quest’ultima ipotesi altrimenti rischiamo di vedere sfumare l’ennesimo Inverno.

IN CONCLUSIONE

L’Inverno potrebbe tornare, con decisione, ma dovremo capire se si tratterà di un ritorno del freddo in grande stile o più semplicemente un tentativo di sblocco da uno stallo anticiclonico che altrimenti rischierebbe di diventare pericolosissimo.

ATTENZIONE

L’atmosfera è un sistema caotico. Le previsioni, essendo per l’appunto “previsioni” sono previsioni sempre da confermare. In genere l’affidabilità diminuisce sensibilmente dopo i 3-5 giorni di validità.